    माओवादी विरोधी अभियान में औरंगाबाद पुलिस की मिली कामयाबी, 48 नक्सली गिरफ्तार; एक लाख का इनामी लोहा पकड़ाया

    By Manish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:25 PM (IST)

    औरंगाबाद पुलिस ने जिले को माओवाद मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2025 में चलाए गए अभियान के तहत 48 माओवादियों को गिरफ्तार किया गय ...और पढ़ें

    माओवादी विरोधी अभियान में पुलिस की मिली कामयाबी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। यह जिला अब माओवाद मुक्त हो चुका है। माओवादियों के उखड़े पांव जमे नहीं इसके लिए जिला पुलिस वर्ष 2025 में लगातार माओवादी विरोधी अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस को सफलता भी हासिल हुई।

    जिले में सक्रिय माओवादी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए पुलिस ने वर्षभर में कुल 48 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, बारुद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है, जिससे जिला पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ा है।

    सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पुलिस ने एक लाख के इनामी माओवादी सुरेश सिंह भोक्ता उर्फ लोहा को गिरफ्तार किया। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के तिलेटांड (बनगई) गांव का निवासी है। उस पर कई माओवादी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है।

    एसपी ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी से माओवादी नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया गया। बताया गया कि माओवादी विरोधी अभियान के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर सामग्री जब्त की। जब्त सामान में 250 जिंदा कारतूस, 35 ग्रेनेड, 27 आइईडी, नौ हथियार और नौ कारतूस शामिल है।

    इन बरामदियों से यह साफ जाहिर होता है कि माओवादी किसी घटना को अंजाम देने की साजिश में लगे रहे और जिला पुलिस ने उनकी योजना पर पानी फेरते रहा। एसपी का कहना है कि वर्षभर निरंतर संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें जिला पुलिस, एसटीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय के साथ काम किया गया।

    कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में भी पुलिस टीम ने जोखिम उठाते हुए अभियान चलाया। माओवाद प्रभावित इलाकों में अभी भी अभियान जारी रहेगा, ताकि शांति बहाली और आम लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। बताया गया कि आने वाले समय में माओवादी गतिविधियां पूरी तरह समाप्त होगी और जिला विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा।