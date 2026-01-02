किसान की साल भर की मेहनत पर पानी, औरंगाबाद में खलिहान में आग लगने से 10 बीघा धान की फसल जलकर राख

संवाद सूत्र, गोह (औरंगाबाद)। गोह थाना क्षेत्र के पोखरहा गांव के किसान के शाम खलिहान में अचानक आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई।मिली जानकारी के अनुसार, पोखराहा गांव निवासी किसान मनोज शर्मा का लगभग 10 बीघा खेत का धान खलिहान में रखा हुआ था।

गुरुवार की संध्या अचानक धान के ढेर से आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और तुरंत इसकी सूचना फायर बिग्रेड को दी।

सूचना मिलते ही गोह थाना की फायर बिग्रेड गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी तेज थी कि दमकल के पहुंचने से पहले ही 10 बीघा की पूरी फसल जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई।

किसान मनोज शर्मा ने बताया कि अग्निकांड में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और अब उनके पास परिवार के भरण-पोषण के लिए कुछ नहीं बचा है। यह आग किसी असामाजिक तत्व द्वारा जानबूझकर लगाई गई है।

मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि मुझे उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इस संकट की घड़ी में परिवार को कुछ राहत मिल सके।

गोह के 112 पुलिस प्रशासन की भूमिका

ग्रामीणों ने इस घटना के बाद असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या वास्तव में किसी सामाजिक तत्व की शरारत थी। राजस्व विभाग से भी क्षति का आकलन करने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो सके।