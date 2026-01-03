औरंगाबाद के घेउरा गांव में दो पक्षों में खूनी झड़प, 9 लोग घायल
औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र के घेउरा गांव में शुक्रवार देर शाम दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें नौ ग्रामीण घायल हो गए। एक पक्ष ने शराब बेचने क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। रिसियप थाना क्षेत्र के घेउरा गांव में शुक्रवार देर शाम दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में दोनों ओर से नौ ग्रामीण घायल हो गए। कामेश्वर पासवान के पुत्र अमरजीत कुमार पासवान, पत्नी सरस्वती देवी, पुत्री तेतरी कुमारी, प्रमोद पासवान के पुत्र विपिन कुमार, गोलू कुमार एवं विनोद पासवान की पत्नी संगीता देवी घायल हुए हैं।
दूसरे पक्ष से योगेंद्र पासवान के पुत्र सन्नी देओल, बाबी देओल तथा भाई सत्येंद्र पासवान घायल हुए हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। दोनों पक्ष ने एक-दूसरे पर शराब पीने और बेचने का आरोप लगाया है।
घर पर रिश्तेदारों को बुला मारपीट कराने का आरोप
घाल अमरजीत कुमार ने पुलिस को बताया कि गांव के दिव्यांग युवक मनोज कुमार घर के बाहर ब्रेड पकौड़ा और भभरा का दुकान खोला था। चितरंजन और सत्येंद्र शराब के नशे में धुत होकर वहां पहुंचे और दुकान बंद करने को बोला। इसी बात को ले दोनों के बीच बहस होने लगी।
धीरे-धीरे बात बढ़ी और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। चितरंजन और सत्येंद्र उसकी दुकान को उखाड़ने लगे। जब उन्हें रोका गया तो थोड़ी ही देर में रिश्तेदारों को बुला लिया। दो बाइक पर सवार होकर छह लोग पहुंचे तथा घर में घुसकर मारपीट करना शुरू कर दिया।
ग्रामीण हुए इकट्ठा
जब ग्रामीण बाहर के लोगों को घर में घुसकर मारपीट करते देखा तो उग्र हो गए। इतने देर में ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों ने बाहर से आए लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ते देख बाहर से मारपीट करने आए लोग बाइक को छोड़कर फरार हो गए।
दूसरे पक्ष के सत्येंद्र का कहना है कि ब्रेड पकौड़ा और भभरा दुकान की आड़ में दिव्यांग मनोज और उसका पिता अवैध शराब का धंधा करता है। जब उसे शराब बेचने से मना किया गया तो मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान दो बाइक पर सवार होकर आए रिश्तेदारों के साथ मारपीट की गई। बाइक क्षतिग्रस्त किया गया।
घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम वहां पहुंची तथा ग्रामीणों को शांत कराया। दोनों बाइक को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। थानाध्यक्ष संजीत राम ने बताया कि घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत पत्र नहीं मिला है। बयान आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।