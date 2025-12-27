Language
    शौच करने गए 74 वर्षीय वृद्ध को हब्बा डब्बा ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर मौत

    By Surendra Prasad Gupta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:37 PM (IST)

    ओबरा के बेल गांव में 74 वर्षीय विष्णुदेव राम की हब्बा डब्बा ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। वे शौच के लिए खेत गए थे जब पीछे हटते ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद ...और पढ़ें

    Hero Image

    शौच करने गए 74 वर्षीय वृद्ध को हब्बा डब्बा ट्रैक्टर ने कुचला

    संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद)। ओबरा प्रखंड के बेल गांव निवासी 74 वर्षीय विष्णुदेव राम की मौत हब्बा डब्बा ट्रैक्टर से कुचलकर शनिवार की सुबह हो गई। बताया जाता है कि,मृतक विष्णुदेव राम शौच करने गांव के खेत में गए हुए थे। जब वह शौच करने बैठे की, बैक कर रही हब्बा डबा ट्रैक्टर कुचल दिया। जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर हो गई। 

    मौत की सूचना जब घर पहुंची तो,घरों में हाहाकार मच गया। गांव के ग्रामीण सभी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही ओबरा पुलिस ने मौके पर पहुंची की,ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग की,और हब्बा डबा ट्रैक्टर के चालक की गिरफ्तारी की मांग की। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि, सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं के तहत चार लाख रुपए का भुगतान हर हाल में होगा।

    ट्रैक्टर को छोड़कर ड्राइवर फरार

    थानाध्यक्ष के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हो गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटना शनिवार की सुबह साढ़े पांच बजे बताई गई है। पुलिस ने बताया कि हब्बा डब्बा ट्रैक्टर को ड्राइवर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने हब्बा डब्बा ट्रैक्टर को जब्त कर ली गई है। 

    ग्रामीणों की माने तो मृतक वृद्ध होने के कारण पीछे से ट्रैक्टर आ रही ,को आवाज दी परंतु ड्राइवर ने नहीं सुना। मृतक के एक बेटा कारू राम मजदूरी कर घरों का भरण पोषण करते है। वह काफी गरीब व्यक्ति है। घटना के बाद बेल गांव के ग्रामीण भी मर्माहत है। 

    एक दिन पहले भी हुई थी घटना

    मृतक की पत्नी पूर्व में स्वर्गवास कर गई है। शुक्रवार की रात्रि भी सदीपुर डिहरी 139 पथ पर इको गाड़ी ने मजदूर 60 वर्षीय राजेश्वर राम मौत हुई थी। उसकी मौत की,लोग शनिवार की सुबह में चर्चा ही कर रहे थे कि,एक अन्य वृद्ध विशुदेव राम की भी मौत हो गई।