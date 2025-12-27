शौच करने गए 74 वर्षीय वृद्ध को हब्बा डब्बा ट्रैक्टर ने कुचला, मौके पर मौत

संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद)। ओबरा प्रखंड के बेल गांव निवासी 74 वर्षीय विष्णुदेव राम की मौत हब्बा डब्बा ट्रैक्टर से कुचलकर शनिवार की सुबह हो गई। बताया जाता है कि,मृतक विष्णुदेव राम शौच करने गांव के खेत में गए हुए थे। जब वह शौच करने बैठे की, बैक कर रही हब्बा डबा ट्रैक्टर कुचल दिया। जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौत की सूचना जब घर पहुंची तो,घरों में हाहाकार मच गया। गांव के ग्रामीण सभी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही ओबरा पुलिस ने मौके पर पहुंची की,ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग की,और हब्बा डबा ट्रैक्टर के चालक की गिरफ्तारी की मांग की। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि, सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं के तहत चार लाख रुपए का भुगतान हर हाल में होगा।

ट्रैक्टर को छोड़कर ड्राइवर फरार थानाध्यक्ष के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हो गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटना शनिवार की सुबह साढ़े पांच बजे बताई गई है। पुलिस ने बताया कि हब्बा डब्बा ट्रैक्टर को ड्राइवर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने हब्बा डब्बा ट्रैक्टर को जब्त कर ली गई है।

ग्रामीणों की माने तो मृतक वृद्ध होने के कारण पीछे से ट्रैक्टर आ रही ,को आवाज दी परंतु ड्राइवर ने नहीं सुना। मृतक के एक बेटा कारू राम मजदूरी कर घरों का भरण पोषण करते है। वह काफी गरीब व्यक्ति है। घटना के बाद बेल गांव के ग्रामीण भी मर्माहत है।