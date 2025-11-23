ओवैसी की सभा में गुंडई: जीत के जश्न में यूट्यूबर को पीटा, शर्ट फाड़े

जोकीहाट विधानसभा के लोगों को एआइएमआइएम उम्मीदवार मुर्शिद आलम की जीत दिलाने के लिए मतदाताओं के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया। इस दौरान समाचार संकलन के लिए पहुंचे भीड़ के बीच एआइएमआइएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने नवाजिश नामक एक यूट्यूबर के साथ किसी बात को लेकर दुर्व्यवहार व धक्का मुक्की की जिसका वीडियो वायरल हुआ है।

संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। विधानसभा चुनाव में सीमांचल के पांच सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पहली बार शुक्रवार को जोकीहाट प्रखंड के रानी चौक स्थित एआइएमआइएम कार्यालय पहुंचे थे।

वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा बीच बचाव किया जा रहा है। कुछ लोग वीडियो में बोल रहे हैं कि मीडिया वालों के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं कुछ लोग हाथापाई व गालीगलौज कर रहे हैं।

हलांकि दैनिक जागरण वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन यूट्यूबर के साथ दुर्व्यवहार को लेकर वायरल वीडियो में लोगों का लगातार कमेंट जारी है।

लोगों का कहना है कि जीत हासिल करने के बाद पहली ही सभा में एआइएमआइएम कार्यकर्ता अनियंत्रित होकर गाली गलौज, हाथापाई करने लगे हैं पता नहीं ये लोग आगे जोकीहाट विधानसभा को कैसे चलाएंगे।

पीड़ित यूट्यूबर ने बताया कि रानी चौक के निकट असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच के दौरान लाइव चल रहा था। इस बीच बगडहरा गांव के एक एआइएमआइएम कार्यकर्ता मीडिया के नाम पर अश्लील गाली बोल रहा था।

स्पीच समाप्त होने के बाद नवाजिश ने शालीनतापूर्वक उस आदमी से कहा कि भाई लाइव प्रसारण चल रहा था आपको अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।

इस पर आक्रोशित होकर उन्होंने लपककर नवाजिश को पकड़ लिया और धक्का मुक्की किया जिसमें नवाजिश के सर्ट का बटन टूट गया। नवाजिश ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है।