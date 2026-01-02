Language
    नेपाल पुलिस की फायरिंग में कारोबारी की मौत, उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी फूंकी; सैकड़ों भारतीय यात्री लौकही में फंसे

    By Prashant Prashar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:00 AM (IST)

    नेपाल के सुनसरी जिले के लौकीही में नए साल पर पुलिस फायरिंग में एक कारोबारी विजय साह की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और पू ...और पढ़ें

    नेपाल पुलिस की फायरिंग में कारोबारी की मौत

    संवाद सूत्र, जोगबनी (अररिया)। नए साल के पहले दिन नेपाल के सुनसरी जिले के लौकीही में पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। उक्त घटना सीमावर्ती गांव बेला सीमा के आसपास सटे नेपाल के सुनसरी जिले की बताई जा रही है। 

    स्थानीय लोगों ने बताया कि नेपाल सशस्त्र पुलिस की फायरिंग में एक कारोबारी की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण पुलिस पर भड़क उठी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग को लौकही के समीप जाम कर सड़क पर प्रदर्शन किया। हालात इस कदर बिगड़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल आर्म्स पुलिस की एक चौकी को आग के हवाले कर दिया। 

    नेपाल गए दर्जनों भारतीय यात्री रास्ते में फंसे

    प्रदर्शन के कारण नेपाल का प्रमुख पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पूरी तरह ठप रहा। जिस कारण नववर्ष मनाने नेपाल गए दर्जनों भारतीय वाहन और यात्री रास्ते में फंसे रहे। मौके पर हालात काबू में करने के लिए सुनसरी जिला पुलिस कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। 

    जानकारी के अनुसार, बीती बुधवार की रात करीब एक बजे 45 वर्षीय कारोबारी विजय साह भारत से नेपाल की ओर सिटी सफारी रिक्शा से सामान लेकर जा रहे थे। आरोप है कि नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे रिक्शा लेकर भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें विजय साह को गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 

    मृतक कारोबारी को चार गोली लगने की चर्चा

    बताया जा रहा है कि विजय साह सात बोरा चीनी, खैनी, सर्फ और चॉकलेट लेकर जा रहे थे। घटना के दौरान कारोबारी के आगे चल रहे ई-रिक्शा सवारों द्वारा भी कथित तौर पर दो राउंड फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई की। 

    वहीं ग्रामीणों में मृतक कारोबारी को चार गोली लगने की चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कारोबारी की मौत से आक्रोशित लोगों ने सुबह से ही कोसी राजमार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शव और क्षतिग्रस्त सिटी सफारी सड़क पर रखकर नारेबाजी की। 

    उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में लगाई आग 

    इसी दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। हालात बिगड़ने पर नेपाल पुलिस ने नियंत्रित करने का प्रयास किया, वहीं प्रदर्शन के दौरान नेपाल फोर्स के जवानों के भी घायल होने की बात बताई जा रही है। 

    नेपाल सशस्त्र पुलिस बल कोसी प्रदेश के डीआईजी कुमार न्यौपाने के अनुसार जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। सुनसरी जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी चंद्र खड़का ने बताया कि घटनास्थल से दो राउंड खोखे बरामद किए गए हैं। कारोबारी को कितनी गोली लगी है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल सुनसरी के एसपी स्वयं घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। पुलिस हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई है।