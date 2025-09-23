200 कार्टून शराब और 118 किलो गांजा के साथ दबोचे गए 2 शातिर... बिहार के अररिया में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप

Bihar Crime News बिहार के अररिया में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यहां ट्रक पर लोड 200 कार्टन शराब के साथ सह चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं भारत नेपाल सीमा से सटे घुरना एसएसबी कैंप के जवान तथा घुरना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक घर से 118 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर मो मोईस को गिरफ्तार किया है।

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। Bihar News, Crime News बिहार के अररिया में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अररिया जिले के नरपतगंज फारबिसगंज एनएच 27 पर पलासी के समीप बिहार पुलिस ने सोमवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से दो सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ सह चालक को गिरफ्तार किया है। सह चालक किशनगंज जिले के मुजाबाड़ी निवासी मो अबुजर आलम बताया जा रहा है। जबकि चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला।

जानकारी के मुताबिक नरपतगंज पुलिस ने सूचना पर पलासी के समीप एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसके तहखाना से अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। जिसके बाद ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया। ट्रक किशनगंज से शराब लोड कर दरभंगा की तरफ जा रहा था। ट्रक से दो सौ कार्टन में करीब 1785 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया।

नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले में ट्रक के सह चालक को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को आरोपित को जेल भेजा जाएगा। वहीं ट्रक के चालक, मालिक के साथ शराब के लोड और डिलेवरी होने वाले प्वाइंट का पता किया जा रहा है।

118 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार अरिरया में 118 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार। नरपतगंज प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे घुरना एसएसबी कैंप प्रभारी सह सहायक सेनानायक अभिषेक कुमार गुप्ता के निर्देशन में जवान तथा घुरना पुलिस ने संयुक्त रूप से गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक घर से 118 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई घुरना थाना क्षेत्र की बबुआन पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित मो मोईस के घर में सोमवार की दोपहर की गई।

कार्रवाई के बाद गांजा को जब्त कर थाना लाया गया। वहीं मामले में गृहस्वामी सह गांजा तस्कर मो मोईस को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार घुरना पुलिस तथा घुरना बीओपी प्रभारी को सूचना मिली थी कि नेपाल से बड़ी मात्रा में गांजा की खेप लाकर बबुआन पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित एक घर में छुपा कर रखा गया है।