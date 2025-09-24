Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भैंस चोरी कर भाग रहे थे बदमाश, रोका तो पशुपालक को मार दी गोली, मौत

    By Prashant Prashar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:58 AM (IST)

    अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड में बीती रात एक पशुपालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मो. सोहराब अपनी चोरी हुई भैंस को ढूंढ रहा था। हरिपुर कजरा पुल के पास उसे पिकअप पर अपनी भैंस दिखी लेकिन चोरों ने उसे गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भैंस चोरी कर भाग रहे थे बदमाश

    संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड के पलासी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 15 निवासी मो सोहराब के घर में मंगलवार की देर रात करीब डेढ़ बजे एक भैंस की चोरी हो गई। जब गृह स्वामी मो सोहराब की नींद खुली तो खोजने के लिए अलग-अलग जगह बाइक से ग्रामीण के साथ निकला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खोजने के क्रम में हरिपुर कजरा पुल के समीप एक पिकअप पर भैंस लोड देखा गया। जैसे ही पशुपालक वाहन के पास पहुंचा तो मवेशी चोर ने उसको भगाने के लिए कहा। जब वे नहीं भागे तो चोर ने उसके सीने में सटाकर गोली मार दी।

    शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद साथ में मो अफाक ने भागकर जान बचाते हुए घटना की जानकारी स्वजनों को दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उसे फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया।

    जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बुधवार की सुबह फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, फारबिसगंज थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया गया है।