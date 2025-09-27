अररिया के NH-27 पर बस-पिकअप में जोरदार टक्कर, 24 यात्री घायल
अररिया जिले के नरपतगंज में एनएच-27 पर एक बस और पिकअप वैन की टक्कर में ढाई दर्जन यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना पंजरकट्टा के पास हुई जहां एक खड़ी पिकअप वैन में बस ने टक्कर मार दी। घायलों को नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से घायलों को उच्च केंद्र रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज-फारबिसगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नरपतगंज थाना क्षेत्र की पंजरकट्टा के समीप शनिवार की अहले सुबह एनएच पर खड़ी केला लोड पिकअप में तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी।
जिससे बस व पिकअप गड्ढे में पलटी मार दी। घटना के बाद बस के यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस घटना में ढाई दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी पर स्थानीय ग्रामीण एवं नरपतगंज पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकल कर इलाज के लिए नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
जिसके बाद चिकित्सकों ने सभी का इलाज किया। वहीं, गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन यात्री को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल यात्रियों में जलपाईगुड़ी निवासी एहसान, मो. ओला रहमान, सिलीगुड़ी निवासी आसिफ अली, सिलीगुड़ी के फुलवाडी निवासी मो सोफीकुल इस्लाम, मधुबनी के कुरही कमलपुर निवासी राजेंद्र गुप्ता, पुरियाकली जुट्टिया निवासी मो सबीरुद्दीन रहमान सहित अन्य बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार बस से 60 यात्री सवार होकर सिलीगुड़ी से अजमेर जा रहे थे। इसी बीच पंजरकट्टा में पिकअप व बस में टक्कर हो गई। पंजरकट्टा के समीप केला लोड पिकअप टायर फटने से एनएच पर खड़ी थी।
मामले को लेकर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।