Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अररिया में टोटो लूट के पांच आरोपी पकड़े गए, भाड़े पर लेकर मारपीट कर करते थे छिनतई

    By Ajit Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    पुलिस ने नरपतगंज और फुलकाहा थाना क्षेत्रों में तीन टोटो की छिनतई के मामले में पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा न ...और पढ़ें

    Hero Image

    टोटो लूट के पांच आरोपी पकड़े गए

    संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज और फुलकाहा थाना क्षेत्र में बीते दिनों तीन टोटो की छिनतई के मामले में पुलिस ने पांच अपराधियों को अलग-अलग जगहों से छापेमारी कर गिरफ्तार की है। इस संबंध में फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने नरपतगंज थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि टोटो छिनतई के मामले में पांच अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत हृदयनगर निवासी संतोष कुमार को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर फुलकाहा थाना क्षेत्र के पोसदाहा पंचायत के वार्ड संख्या छह निवासी राजा तिवारी, सत्यनारायण तिवारी, सत्यम तिवारी, अमरदीप तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोप स्वीकार किया है। 

    इन लोगों के पास से इन टोटो छिनतई में प्रयोग किए गए दो बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। सभी अपराधियों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में अररिया जेल भेज दिया गया है। 

    भाड़े पर टोटो ले जाकर करते थे लूट

    एसडीपीओ ने बताया कि इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाकर रख दिया था। टोटो भाड़े पर लेकर जाता था और लूट की घटना को अंजाम देता था।

    मामले में पीड़ित टोटो मालिक के आवेदन पर नरपतगंज एवं फुलकाहा थाना में केस दर्ज किया गया था। जिसमें बीते गुरुवार की रात्रि मामले में संलिप्त पांच अपराधियों को को गिरफ्तार किया था तथा इन लोगों के पास से तीन टोटो बरामद किया गया। बताया कि छिनतई की घटना को एसपी अंजनी कुमार ने गंभीरता से लेते हुए फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

    चालक के साथ मारपीट और हथियार का भय

    बताते चलें कि अपराधी यात्री बनकर टोटो भाड़ा कर चिन्हित जगह पर ले जाकर चालक को मारपीट कर हथियार का भय दिखाकर टोटो एवं रुपया छीन लेता था। 18 दिसंबर को अपराधियों ने फुलकाहा थाना अंतर्गत भंगही चौक से मधुरा के लिए भाड़ा पर टोटो लिया। रास्ते में चंदा नहर के पास मोबाइल और टोटो छीन लिया। 

    22 दिसंबर को भी फारबिसगंज के रामपुर से भोड़हर हाट के लिए जाने के क्रम में मारपीट कर टोटो छीन लिया था। 24 दिसंबर को नरपतगंज थाना अंतर्गत अपराधियों के द्वारा सुपौल जिले के भीमपुर थाना के पास से चंदा गांव जाने के लिए भाड़ा कर रास्ते में चंदा नहर के पास मारपीट एवं बंधक बनाकर टोटो, रुपया एवं मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद पुलिस लगातार मामले का उद्भेदन करने में लगी थी। 

    छापेमारी टीम में नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार, फुलकाहा थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य, नरपतगंज थाना के अपर थानाध्यक्ष धनजी कुमार, नरपतगंज थाना के एसआई रविता कुमारी, नीतू कुमारी, सुरेंद्र कुमार, रमेश कुमार समेत पुलिस बल शामिल थे।