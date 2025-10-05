Araria News: भारत-नेपाल सीमा पर दो तस्कर गिरफ्तार, दो लाख की नशीली दवाएं जब्त
अररिया के सिकटी में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में दो नशीली दवा तस्कर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से दो लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुईं जिन्हें वे नेपाल में बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सिकटी थाना पुलिस और एसएसबी 52वीं बटालियन की स्पेशल टीम ने शनिवार की रात प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
तस्करी में प्रयुक्त बाइक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 37 एन 3601 है, को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार तस्कर मो रिजवान (46 वर्ष) और बौना कासीम (36 वर्ष) दोनों सिकटी थाना क्षेत्र के केलाबारी गांव के निवासी हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
एसएसबी के सूत्रों के अनुसार, सिकटी थानाध्यक्ष रौशन कुमार सिंह और एसएसबी के एसआई रामानंद चौहान के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। सूचना के सत्यापन के लिए स्पेशल टीम लेटी इंडो-नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 161 चेक पोस्ट पर तैनात थी।
चेक पोस्ट पर भारत से नेपाल जा रहे बाइक सवार को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान संदेह होने पर उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें नशीली दवाएं बरामद हुईं। जांच के बाद इन दवाओं को प्रतिबंधित बताया गया।
आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इन दवाओं की बिक्री नेपाल में करता है और इन्हें अवैध रूप से खरीदा गया था। मौके पर ही उसे नशीली दवाओं के साथ हिरासत में ले लिया गया।
जब्त की गई दवाओं में 980 पैकेट ट्रामाडोल कैप्सूल और 500 पैकेट डाइक्लो माइन शामिल हैं, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग दो लाख रुपए है।
एसएसबी द्वारा आवश्यक कार्रवाई के बाद गिरफ्तार तस्करों को सिकटी थाना को सौंप दिया गया है। थानाध्यक्ष रौशन कुमार सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड संख्या 181/25 दर्ज कर लिया गया है।
