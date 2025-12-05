Language
    Araria News: गलतफहमी में हुई थी शिक्षिका शिवानी की हत्या, दूसरी टीचर की हत्या की थी सुपारी

    By PRASHANT PRASHAREdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    अररिया में शिक्षिका शिवानी की हत्या गलत पहचान के चलते हुई। हत्यारों ने किसी और टीचर को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन धोखे से शिवानी का शिकार हो गईं। पु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अररिया। जिले के नरपतगंज प्रखंड के मवि कन्हैली की शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने तीसरे दिन सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी अंजनी कुमार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि यूपी निवासी शिक्षिका शिवानी की हत्या गलतफहमी में हुई थी। उसी के विद्यालय के समीप स्थित एक विद्यालय की शिक्षिका की हत्या की सुपारी दी गई थी। दोनों शिक्षिका उसी मार्ग से विद्यालय आती-जाती थी।

    उस दिन गलतफहमी में शूटरों ने वही शिक्षिका समझकर शिवानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिवानी की हत्या मामले में नामजद अभियुक्त शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसको रिलीज कर दिया जाएगा। विदित हो कि शिवानी की हत्या तीन दिसंबर के सुबह स्कूल जाने के दौरान रास्ते में कर दी गई थी।

