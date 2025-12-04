Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवानी हत्याकांड: पुलिस ने शिक्षक सहित दो को हिरासत में लिया, DIG बोले- सुपारी देकर कराया मर्डर

    By Prashant Prashar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    अररिया के नरपतगंज में शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा सहित दो को हिरासत में लिया है। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नरपतगंज के कन्हैली में घटनास्थल पर जांच करते डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल साथ में एसपी अंजनी कुमार। जागरण

    संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय कन्हैली की शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच की गति बढ़ा दी है। मामले में सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस साजिश में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा कन्हैली विद्यालय परिसर में ही बने उच्च विद्यालय में कार्यरत है। बुधवार रात फारबिसगंज के पटेल चौक स्थित आवास से उसे हिरासत में लिया गया। शिवानी का मोबाइल भी पुलिस के पास है। पुलिस तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल चैट की जांच में जुटी है, ताकि रिश्तों, विवाद और घटना के पीछे की वजह तक पहुंचा जा सके।

    शिवानी मूलरूप से उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ की रहने वाली थीं। वह पिछले दो वर्षों से मध्य विद्यालय कन्हैली में कार्यरत थीं। बुधवार की सुबह स्कूटी से स्कूल जाने क्रम में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव को एंबुलेंस से उनके पैतृक घर भेज दिया गया। सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है।

    सुपारी देकर कराई गई हत्या : डीआईजी

    इधर, पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआइजी प्रमोद कुमार मंडल ने गुरुवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली।

    उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच साफ संकेत देती है कि हत्या सुपारी देकर कराई गई है। उन्हें उम्मीद है कि मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड से हत्या का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस जल्द ही हत्यारे तक पहुंच जाएगी। डीआईजी के साथ एसपी अंजनी कुमार, नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे।