शिवानी हत्याकांड: पुलिस ने शिक्षक सहित दो को हिरासत में लिया, DIG बोले- सुपारी देकर कराया मर्डर

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय कन्हैली की शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच की गति बढ़ा दी है। मामले में सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस साजिश में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा कन्हैली विद्यालय परिसर में ही बने उच्च विद्यालय में कार्यरत है। बुधवार रात फारबिसगंज के पटेल चौक स्थित आवास से उसे हिरासत में लिया गया। शिवानी का मोबाइल भी पुलिस के पास है। पुलिस तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल चैट की जांच में जुटी है, ताकि रिश्तों, विवाद और घटना के पीछे की वजह तक पहुंचा जा सके।

शिवानी मूलरूप से उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ की रहने वाली थीं। वह पिछले दो वर्षों से मध्य विद्यालय कन्हैली में कार्यरत थीं। बुधवार की सुबह स्कूटी से स्कूल जाने क्रम में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव को एंबुलेंस से उनके पैतृक घर भेज दिया गया। सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है।