Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: चुनाव तारीखों का हुआ एलान, अररिया जिले की 6 सीटों पर कब होगी वोटिंग? चेक करें डेट

    By Prashant Prashar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। अररिया जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अररिया जिले में 11 नवंबर को होगा विधानसभा चुनाव का मतदान, बनाए गए 2358 मतदान केंद्र

    जागरण संवाददाता, अररिया। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। बिहार का चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। अररिया जिलान्तर्गत सभी छह विधानसभा सीट के लिए मतदान दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा। मतदान का समय प्रात: सात बजे से संध्या छह बजे तक रहेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार ने सोमवार को समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिले की छह विधानसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। जिले में चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर,नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्टूबर को, अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नंवबर को होगी। 16 नंवबर के पूर्व निर्वाचन कार्य संपन्न करा लिया जाएगा।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी छह विधानसभा सीट के लिए अलग-अलग निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सोमवार संध्या पांच बजे से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। मतदान के लिए 2358 बूथ बनाए गए हैं। जिले में छह अक्टूबर तक मतदाताओं की कुल संख्या 19 लाख 72 हजार 805 है। इनमें 10 लाख 33 हजार 404 पुरुष, नौ लाख 39 हजार 312 महिला और 89 अन्य मतदाता हैं। वहीं पीडब्लूडी 20952 और सेवा मतदाता 973 हैं।

    वहीं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से दस दिन पूर्व तक ही चलेगी। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय , रैंप, बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर जिले में 144 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। वहीं सीसीए के लिए 12 का प्रस्ताव आया हुआ है। जिले में पारा मिलिट्री फोर्स की 12 कंपनी आ गई है। जिन्हें अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।

    इसके अलावा और भी फोर्स आने बांकी हैं। चुनाव के मद्देनजर हेल्पलाइन नंबर 1950 संचालित रहेगा। इसके अलावा विधानसभा वार कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी है। जो भी नए मतदाता होंगे, उन्हें 15 दिनों के अंदर उनका इपिक कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा।

    किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार की सभा, जुलूस या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयाेग रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति, दल अथवा संगठन को स्थायी कार्यालय को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वज दंड बनाने, इसके टांगने, सूचना चिपकाने, नारे लिखने, आदि की अनुमति नहीं होगी।

    विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी
    नरपतगंज अमित कुमार, डीसीएलआर फारबिसगंज
    रानीगंज एस प्रतीक, डीसीएलआर अररिया
    फारबिसगंज रंजीत कुमार रंजन, एसडीओ फारबिसगंज
    अररिया रवि प्रकाश, एसडीओ अररिया
    जोकीहाट अनिल कुमार झा, एडीएम अररिया
    सिकटी रोजी कुमारी, डीडीसी अररिया

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: अभी नहीं तो कभी नहीं के भाव से दोनों गठबंधन आमने-सामने, PK ने भी खोल दिया नया मोर्चा