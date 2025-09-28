अमित शाह ने Bihar Election के लिए 160+ का लक्ष्य रखा, घुसपैठियों को खदेड़ने कहा तो गूंजा 'जय श्री राम'

Bihar Election News अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुल 243 सीटों में से 160 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को निकालने का चुनाव है। इसके बाद जोश में भरे भाजपाइयों ने एक सुर में जय श्री राम का नारा लगाया।

पुरुषोत्तम भगत, फारबिसगंज (अररिया)। Bihar Election News अररिया के फारबिसगंज में हवाई फील्ड मैदान से शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने चिर परिचित अंदाज में संबोधन करते हुए जीत का मंत्र दिया। शुरुआत करते हुए जब गृहमंत्री ने कहा कि यह चुनाव बिहार से घुसपैठियों को भगाने का है, तो कार्यकर्ता जोश वह उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने एनडीए के लिए 160 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि बिहार में निश्चित ही एनडीए की सरकार बनेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि दो तिहाई बहुमत वाली सरकार बनते ही बिहार से सभी घुसपैठियों को खदेड़कर भगा दिया जाएगा। वे अपने प्रत्येक सवाल का जवाब भाजपा कार्यकर्ताओं से लेते हुए नजर आए। भाजपा कार्यकर्त्ताओं में उत्साह भरते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, बिहार क्या, कहीं भी यात्रा निकाल लो, भाजपा का संकल्प है कि हम एक-एक घुसपैठिये को बाहर करेंगे। राहुल बाबा और लालू यादव की पार्टियां घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं, और हम घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहते हैं।

अमित शाह ने जोशीले अंदाज में दिया जीत का मंत्र अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि देशभर में इस बार चार-चार दीपावली होगा। एक दीपवाली तो उस दिन के लिए मनाएंगे जब प्रभु श्रीराम वनवास काटकर अयोध्या लौटे। दूसरी दीपावली मनाएंगे क्योंकि मोदी जी ने राज्य की 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की सौगात दी। तीसरी दीपावली जीएसटी दरों में सुधार के लिए मनाएंगे, क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी ने 395 से ज्यादा वस्तुओं के दाम कम कर दिए है। वहीं चौथी दीपावली उस दिन मनाएंगे जब बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए सह भाजपा की सरकार बनेगी। यह सुनते ही बीजेपी कार्यकर्त्ता गदगद होकर जय श्री राम के नारे बुलंद करने लगे।

मंच से गृह मंत्री ने लगभग 28 मिनट अपना संबोधन किया और उसके बाद भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए। वहीं इससे पूर्व मंच पर स्थानीय भाजपा विधायक विद्यासागर केशरी ने गृह मंत्री अमित शाह को दूब की माला एवं अंग वस्त्र पहनाते हुए स्वागत किया। उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी से लाया हुआ गदा भेंट की। गृह मंत्री ने गदा दिखाकर कार्यकर्त्ताओं को जय श्री राम का नारा दिया।

भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेताओं का आगमन जिले में हो रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर से लेकर सीमावर्ती अररिया, सुपौल सहित दस जिलों के चार हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधान सभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र देने फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों में जोश भर दिया। कार्यकर्ता संवाद के दौरान संबोधन में गृहमंत्री ने चुनावी गणित पर चर्चा की। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। पिछले विधान सभा चुनाव में कोसी, सीमांचल के अररिया, सुपौल, मधेपुरा, बांका, भागलपुर आदि जिलों में नंबर एक पर रहे है। सिर्फ किशनगंज में कसक रह गई। अबकी किशनगंज पर नजर है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। गृहमंत्री के फारबिसगंज आगमन को लेकर कार्यकर्ता सुबह से ही लगे हुए थे।

अमित शाह से मिलकर उत्साहित दिखे भाजपाई फारबिसगंज की धरती से सीमांचल में कमल खिलाने को लेकर 10 जिला के कार्यकर्ताओं को मंत्र देने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। दिन के 2:45 बजे गृह मंत्री हवाई फील्ड में बने हेलीपैड पर सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से उतरे। वहां प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रेम केशरी समेत भाजपा नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के मुद्दे को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता उत्साह के साथ लबरेज दिखे एवं छह विधानसभा पर कमल खिलाने के लिए दिन रात एक करने की बातें भी कही।इसके बाद हेलीपैड से कारकेड के साथ सभागार तक पहुंचें। तीन बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। करीब एक घंटे तक के कार्यक्रम में शाह भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते रहे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक महकमा काफी चौकस रहा।

गृह मंत्री ने बूथ जीतो मंत्र के साथ दिए कई टास्क फारबिसगंज में भाजपा की क्षेत्रीय बैठक में गृहमंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं से संवाद के उपरांत उनमें एक अलग प्रकार का जज्बा व उत्साह नजर आया। मौजूद कार्यकर्ताओं ने बताया कि गृह मंत्री ने बूथ जीतो मंत्र के साथ कई ऐसे टास्क दिए हैं, जिस पर खड़े उतरकर एनडीए को भारी बहुमत से जीत दर्ज कराना है। जीविका दीदी से बातचीत एवं बैठक के अलावा सरकार की योजना प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाभार्थियों से भी बात करते हुए बैठक करना। वहीं प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को शामिल करते हुए ग्रुप बनाना एवं जिला के भाजपा पदाधिकारी को मंडल अध्यक्ष की बैठक बुलाकर जीत का मंत्र देने सहित अन्य टास्क शामिल है।