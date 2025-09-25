2 सहेलियां चोरी-छिपे जा रही थीं नेपाल, सच्चाई जानकर हैरान रह गई SSB, पश्चिम बंगाल का निकला आधार कार्ड

Bihar News बिहार के अररिया में सीमा सुरक्षा बल की 52वीं वाहिनी बी कंपनी कुआड़ी के जवानों ने इंडो-नेपाल सीमा पर दो नाबालिग लड़कियों व एक नाबालिग लड़के के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। नाबालिग किशोरी की उम्र 15 तथा 17 वर्ष तथा एक नाबालिग लड़के की उम्र 16 वर्ष बतायी गई है।

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। Bihar News बिहार के अररिया में एसएसबी 52वीं वाहिनी बी कंपनी कुआड़ी के जवानों ने इंडो-नेपाल सीमा पर तीन नाबालिग के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। नाबालिग किशोरी की उम्र 15 तथा 17 वर्ष तथा एक नाबालिग लड़के की उम्र 16 वर्ष बतायी जा रही है। सबों को पूछताछ के बाद कुआड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एसएसबी अधिकारियों की मानें तो दोनों नाबालिग लड़की पश्चिम बंगाल के नादिया जिला अंतर्गत जोतदर्प नारायण गांव की रहने वाली है। वहीं लड़का सिकटी थाना क्षेत्र के आमगाछी गांव का रहनेवाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसबी ने यह कार्रवाई सीमा के स्तभ संख्या 166 असराहा चेकपोस्ट के समीप भारतीय क्षेत्र में करीब 200 मीटर अंदर की है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 25 वर्षीय रिक मंडल, पिता मृत्युंजय मंडल, ग्राम-बालीशीशा, रामनगर, जिला -नदिया पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। कुआड़ी कंपनी के निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि मेघा असरहा पोस्ट पर पांच अन्य जवानों के साथ थे।

इसी दौरान दो लड़की और एक लड़का को भारतीय सीमा से नेपाल की ओर जाते देखा गया। संदिग्ध व्यवहार के कारण रोककर पूछताछ की। वे अपना नाम और पता सही-सही नहीं बता पाए। तीनों का आधार कार्ड पश्चिम बंगाल का निकला। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर नाबालिगों को सुरक्षित करते हुए रिक मंडल को हिरासत में लिया गया। जवानों को मानव तस्करी का मामला प्रतीत हुआ।

इसके बाद, मानव तस्करी विरोधी इकाई की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तीनों संदिग्धों से पूछताछ की। जिसमें पता चला कि रिक मंडल और 17 वर्षीय नाबालिग लड़की शादी के लिए नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। पुष्टि के लिए उनके स्वजनों से संपर्क की गई। जानकारी मिली कि दोनों अपने परिवारों को बताए बिना घर से चले गए थे।