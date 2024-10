Volkswagen Virtus GT Line और GT Plus Sport भारतीय बाजार में लॉन्‍च, कीमत 14.07 लाख रुपये से शुरू

जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से भारतीय बाजार तीन अक्‍टूबर को फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही सेडान कार Virtus के GT Line और GT Plus Sport एडिशन को लॉन्‍च कर दिया है। दोनों में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया है। किस कीमत पर इनको लॉन्‍च (Volkswagen Virtus GT Line and GT Plus Sport Launched) किया गया है। आइए जानते हैं।







फॉक्‍सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में सेडान कार वर्टुस के दो नए एडिशन लॉन्‍च किए गए हैं।