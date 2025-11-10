ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में जिस तरह से इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। उसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से लगातार नए विकल्‍पों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता Vida की ओर से VX2 Go इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर के नए वेरिएंट को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ नया वेरिएंट हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्‍ट्रिक ब्रॉन्‍ड Vida की ओर से भारतीय बाजार में VX2 इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से अब इस स्‍कूटर के नए वेरिएंट VX2 go 2.4 kWh को लॉन्‍च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में नए स्‍कूटर को लॉन्‍च किया गया है।

क्‍या है खासियत निर्माता की ओर से लॉन्‍च किए गए नए स्‍कूटर में 3.4 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को भी दिया गया है। यह ड्यूल रिमूवेबल बैटरी के साथ ऑफर किया गया है और एक बार चार्ज करने के बाद इसे 100 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 26 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क और छह किलोवाट की पावर मिलती है। इसमें ईको और राइड मोड के विकल्‍प भी दिए गए हैं। इसके अलावा निर्माता कीओर से इसमें फ्लैट फ्लोरबोर्ड, बड़ी सीट, 27.2 लीटर अंडर सीट स्‍टोरेज को भी दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात हीरो मोटोकॉर्प के इमर्जिंग मोबिलिटी बिज़नेस यूनिट के मुख्य व्यवसाय अधिकारी कौशल्या नंदकुमार ने कहा कि विडा हमेशा से प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहा है - भारतीय सवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नवाचार को कार्यक्षमता के साथ जोड़ता है। नया इवूटर वीएक्स2 गो 3.4 kWh उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने आवागमन में अधिक रेंज और दक्षता चाहते हैं - प्रदर्शन, व्यावहारिकता और उद्देश्य के प्रति सजग। यह रोज़मर्रा की गतिशीलता को सशक्त बनाने और भारत को एक स्वच्छ, बेहतर कल की ओर ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।