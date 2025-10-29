Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uno Minda ने लॉन्‍च किया नया डैशकैम, दो विकल्‍प के साथ मिलेगी सुरक्षा की गांरटी, कितनी है कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    Uno Minda ने भारतीय बाजार में नया डैशकैम लॉन्च किया है, जो 3Way और 2Way विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें ट्रिपल चैनल रिकॉर्डिंग, वाइड एंगल कैमरा, वाई-फाई, ऐप कंट्रोल और ग्रेविटी सेंसर जैसी विशेषताएं हैं। 3वे विकल्प की कीमत 14999 रुपये और 2वे विकल्प की 12999 रुपये है। कंपनी इस डैशकैम पर एक साल की वारंटी भी दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Uno Minda ने लॉन्‍च किया नया डैशकैम।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सड़क हादसों के बाद अधिकतर मामलों में कार ड्राइवर को जिम्‍मेदार बताया जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए बाजार में कई निर्माताओं की ओर से डैशकैम को ऑफर किया जाता है। Uno Minda की ओर से भी हाल में ही नए डैशकैम को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च हुआ नया डैशकैम

    Uno Minda की ओर से भारतीय बाजार में नया डैशकैम लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से कई तरह की खासियत के साथ इस कैमरे को लॉन्‍च किया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि नए डैशकैम को 3Way और 2Way के विकल्‍प में लॉन्‍च किया गया है। जिसमें 3वे कैमरे में ट्रिपल चैनल रिकॉर्डिंग, 120 से 140 डिग्री वाइड एंगल कैमरा, 3.39 इंच एलसीडी स्‍क्रीन, वाई-फाई और एप कंट्रोल, ग्रेविटी सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग, 256 जीबी तक की एक्‍सपेंडेबल रिकॉर्डिंग, एबीएस और पीसी मेटिरियल की बिल्‍ड क्‍वालिटी दी गई है।
    वहीं 2वे कैमरे में ड्यूल चैनल रिकॉर्डिंग, 160 डिग्री वाइड एंगल कैमरा, 3.39 इंच एलसीडी डिस्‍प्‍ले, वाई-फाई और एप कंट्रोल, ग्रेविटी सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग, 256 जीबी तक का एक्‍सपेंडेबल सपोर्ट और बेहतरीन बिल्‍ड क्‍वालिटी मिलती है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    Uno Minda के सेल्‍स और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन के हेड कर्ण मरकन ने कहा कि उनो मिंडा में, हमारा मिशन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को आम कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, ताकि ड्राइविंग सुरक्षित, ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा मज़ेदार बन सके। ये एडवांस्ड DVRs 4K अल्ट्रा HD रिज़ॉल्यूशन तक मल्टी-चैनल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फ़ोन पर वायरलेस तरीके से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखने और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो एक स्मार्ट और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं। ये प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को भरोसेमंद और इस्तेमाल में आसान आफ्टरमार्केट सॉल्यूशन देने में एक बड़ा कदम हैं जो सेफ्टी और ड्राइविंग कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाते हैं।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से नए डैशकैम के 3वे विकल्‍प को बाजार में 14999 रुपये की कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। वहीं इसके 2वे विकल्‍प को 12999 रुपये की कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके साथ ही निर्माता की ओर से एक साल की वारंटी को भी दिया जा रहा है।