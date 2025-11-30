ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में किसी भी अन्‍य सेगमेंट के मुकाबले एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्‍यादा पंसद किया जाता है। कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। जिसमें टाटा मोटर्स की ओर से Tata Punch की भी बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें किस तरह के बदलावों को किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Punch Facelift की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की ओर से जल्‍द ही पंच के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च करने से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। टेस्‍टिंग के दौरान इसे कई बार देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा पंच के फेसलिफ्ट वर्जन को इसके EV वर्जन की तरह ही रखा जा सकता है। जिसमें स्प्लिट हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, हॉरिजोन्‍टल स्‍लैट के साथ फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के बंपर, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स को दिया जा सकता है। इसके साथ ही एसयूवी में कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। जिसमें 10.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 360 डिग्री कैमरा, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर, छह एयरबैग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।