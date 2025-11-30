Tata Punch Facelift जल्द हो सकती है लॉन्च, हो रही है टेस्टिंग, होंगे कई बड़े बदलाव
भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Tata Punch के Facelift को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। एसयूवी के फेसलिफ्ट में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश में किसी भी अन्य सेगमेंट के मुकाबले एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पंसद किया जाता है। कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। जिसमें टाटा मोटर्स की ओर से Tata Punch की भी बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें किस तरह के बदलावों को किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Tata Punch Facelift की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की ओर से जल्द ही पंच के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया जा रहा है। टेस्टिंग के दौरान इसे कई बार देखा गया है।
क्या मिली जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा पंच के फेसलिफ्ट वर्जन को इसके EV वर्जन की तरह ही रखा जा सकता है। जिसमें स्प्लिट हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, हॉरिजोन्टल स्लैट के साथ फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के बंपर, 16 इंच अलॉय व्हील्स को दिया जा सकता है। इसके साथ ही एसयूवी में कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है। जिसमें 10.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, छह एयरबैग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।
इंजन में नहीं होगा बदलाव
जानकारी के मुताबिक टाटा पंच एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा वर्जन की तरह ही 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन दिया जाएगा। जिससे इसे 87.8 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ पांच स्पीड मैनुअल और एएमीटी ट्रांसमिशन को दिया जा सकता है।
कब होगी लॉन्च
निर्माता की ओर से टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे साल 2026 के शुरू में भारत में लॉन्च किया जा सकता है।
किनसे होगा मुकाबला
टाटा की ओर से पंच को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Exter, Maruti Ignis जैसी कारों के साथ होता है। इसके साथ ही इसे Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी से भी कीमत के मामले में मुकाबला करना पड़ता है।
