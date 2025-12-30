नई Kawasaki Vulcan S भारत में लॉन्च, नए कलर के साथ इंजन में मिला छोटा अपडेट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने भारत में अपनी पॉपुलर क्रूजर बाइक 2026 Kawasaki Vulcan S को लॉन्च किया है। इसमें किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसे इसे E20 फ्यूल कम्पैटिबिलिटी के साथ अपडेट किया गया है, जो मौजूदा और आने वाले फ्यूल नॉर्म्स के लिहाज से एक अहम अपडेट है। इस बाइक नो एक नया कलर ऑप्शन भी दिया गया है।

मिला नया कलर 2026 मॉडल के साथ Vulcan S को (मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक) Metallic Flat Spark Black कलर में पेश किया गया है। यह नया शेड पुराने (पर्ल मैट सेज ग्रीन) Pearl Matte Sage Green की जगह लेता है और बाइक को ज्यादा प्रीमियम और मस्क्युलर लुक देता है।

कैटेगरी विवरण (हिंदी में) इंजन का प्रकार लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, पैरेलल-ट्विन इंजन इंजन क्षमता (डिस्प्लेसमेंट) 649 cc कंप्रेशन रेशियो 10.8 : 1 वाल्व सिस्टम DOHC तकनीक के साथ 8 वाल्व बोर x स्ट्रोक 83.0 x 60.0 mm फ्यूल सप्लाई सिस्टम सब-थ्रॉटल के साथ फ्यूल इंजेक्शन (38 mm x 2) लुब्रिकेशन सिस्टम फोर्स्ड लुब्रिकेशन, सेमी-ड्राय सम्प स्टार्टिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक स्टार्ट इग्निशन सिस्टम डिजिटल इग्निशन अधिकतम पावर 44.1 kW (61 पीएस) @ 7,500 rpm अधिकतम टॉर्क 61.0 Nm (6.4 kgf•m) @ 6,600 rpm गियरबॉक्स 6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट क्लच वेट मल्टी-डिस्क क्लच प्राइमरी रिडक्शन रेशियो 2.095 (88/42) पहला गियर रेशियो 2.438 (39/16) दूसरा गियर रेशियो 1.714 (36/21) तीसरा गियर रेशियो 1.333 (32/24) चौथा गियर रेशियो 1.111 (30/27) पांचवां गियर रेशियो 0.966 (28/29) छठा गियर रेशियो 0.852 (23/27) फाइनल ड्राइव सिस्टम चेन ड्राइव फाइनल रिडक्शन रेशियो 3.067 (46/15) फ्रेम का प्रकार पेरिमीटर फ्रेम, हाई-टेंसाइल स्टील ट्रेल 120 mm फ्रंट व्हील ट्रैवल 130 mm रियर व्हील ट्रैवल 80 mm फ्रंट टायर 120/70 R18 M/C 59H रियर टायर 160/60 R17 M/C 69H लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई 2,310 x 855 x 1,090 mm स्टीयरिंग एंगल (बाएं/दाएं) 35 डिग्री / 35 डिग्री व्हीलबेस 1,575 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 130 mm फ्यूल टैंक क्षमता 14.0 लीटर सीट की ऊंचाई 705 mm कर्ब वज़न 235 किलोग्राम अनुमानित ड्राय वज़न 221 किलोग्राम फ्रंट ब्रेक सिंगल डिस्क ब्रेक, 300 mm फ्रंट ब्रेक कैलिपर ड्यूल-पिस्टन रियर ब्रेक सिंगल डिस्क ब्रेक, 250 mm रियर ब्रेक कैलिपर सिंगल-पिस्टन फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक फोर्क, 41 mm रियर सस्पेंशन ऑफसेट लेडाउन सिंगल-शॉक, लिंकज के साथ, प्रीलोड एडजस्टेबल कितनी है कीमत? नई 2026 Kawasaki Vulcan S की एक्स-शोरूम कीमत 8.13 लाख रुपये रखी गई है। इसकी कीमत में 54,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस सेगमेंट में इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है।

काफी दमदार है इंजन 2026 Kawasaki Vulcan S में पहले जैसा ही 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 61hp की पावर और 61Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन अब E20 फ्यूल के साथ चलने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि टॉर्क में पहले के मुकाबले हल्की सी कमी देखने को मिलती है, लेकिन रोजमर्रा की राइडिंग और हाईवे क्रूज़िंग के लिहाज से परफॉर्मेंस में कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा।

सस्पेंशन और ब्रेक 2026 Kawasaki Vulcan S के सस्पेंशन, ब्रेक और डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही बाइक के बाकी हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके आगे की तरफ 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है।