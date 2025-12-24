नई Bajaj Pulsar 150 लॉन्च, 2010 के बाद मिला सबसे बड़ा अपडेट, LED लाइट्स के साथ मिले नए कलर
Bajaj Pulsar 150 को 2010 के बाद बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें LED हेडलैंप और टर्न इंडिकेटर्स शामिल हैं। मैकेनिकल रूप से यह पहले जैसा ही है, जिसमें 149.5c ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Bajaj Pulsar ने वर्षों से लोगों के बीच परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल के रूप में अपनी जगह बनाकर कर रखी हुई है। Pulsar 150 ने सालों तक बिना बड़े डिजाइन बदलाव के भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। अब कंपनी ने इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नई Bajaj Pulsar 150 को लॉन्च किया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?
2010 के बाद मिला बड़ा अपडेट
Bajaj Pulsar 150 को साल 2010 के बाद अब तक का सबसे बड़ा अपडेट दिया गया है। यह अपडेट भले ही छोटे लगे, लेकिन काफी जरूरी है। इसमें LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो इसे मौजूदा समय की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसमें पहले की तरह ही फ्यूल टैंक, क्लिप-ऑन हैंडलबार, स्प्लिट सीट, अलॉय व्हील्स और एग्जॉस्ट को रखा गया है, जिसके लिए लोगों के बीच पॉपुलर है।
|स्पेसिफिकेशन
|विवरण
|मॉडल
|Bajaj Pulsar 150
|इंजन क्षमता
|149.5 cc
|इंजन टाइप
|सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
|अधिकतम पावर
|लगभग 13.8 bhp
|अधिकतम टॉर्क
|लगभग 13.4 Nm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड मैनुअल
|फ्यूल सिस्टम
|पेट्रोल
|हेडलाइट
|LED
|टर्न इंडिकेटर्स
|LED
|सीट टाइप
|स्प्लिट सीट
|हैंडलबार
|क्लिप-ऑन
|व्हील टाइप
|अलॉय व्हील्स
|डिजाइन पहचान
|क्लासिक Pulsar सिलुएट
|कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|1.08 लाख रुपये से शुरू
नया कलर और नया लुक
Bajaj Pulsar 150 को दी गई नई LED लाइटिंग न केवल इसे मॉडर्न बनाने का काम करती है, बल्कि रात में राइडिंग के दौरार बेहतर विजिबिलिटी भी देने का काम करती है। इसके अलावा, इसे नए कलर ऑप्शन और रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स भी दिए गए हैं, जो इसे फ्रेस टच देने का काम करते हैं।
पहले जैसा ही है इंजन
Bajaj Pulsar 150 में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 149.5cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 13.8 bhp की पावर और 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
कितनी है कीमत?
नई Bajaj Pulsar 150 की एक्स-शोरूम कीमत 1.08 लाख रुपये से शुरू होती है। लग-अलग वेरिएंट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा रखी गई है, लेकिन फिर भी यह अपने कोर ऑडियंस के बजट में रहती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।