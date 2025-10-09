ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सबसे सफल इलेक्ट्रिक कार के तौर पर MG Windsor EV को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस ईवी के लिमिटेड एडिशन को औपचारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया है। इस एडिशन में किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। कब से इसकी डिलीवरी को शुरू किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ लिमिटेड एडिशन एमजी की ओर से विंडसर ईवी के लिमिटेड एडिशन के तौर पर MG Windsor EV Inspire को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एडिशन की जानकारी हाल में ही सोशल मीडिया पर दी गई थी। अब इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में लॉन्‍च किया गया है।

क्‍या है खासियत एमजी विंडसर ईवी के लिमिटेड एडिशन को कई कॉस्‍मैटिक बदलावों के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसमें डुअल-टोन पर्ल व्हाइट और स्टारी ब्लैक थीम को दिया गया है। साथ ही रोज़ गोल्ड क्लैडिंग वाले ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक ओआरवीएम, कस्टम इंस्पायर बैजिंग को एक्‍सटीरियर में दिया गया है। इंटीरियर में संगरिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट पर लिमिटेड एडिशन लोगो, केबिन में गोल्ड हाइलाइट्स, ब्लैक-आउट सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट को दिया गया है। इनके अलावा इसमें फ्रंट ग्रिल एलिमेंट, बॉडी साइड मोल्डिंग और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर पर रोज़ गोल्ड स्टाइलिंग, थीम वाले 3D मैट, इंस्पायर कुशन, रियर विंडो सनशेड और प्रीमियम लेदर जैसे अपडेट भी दिए गए हैं।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर MG Windsor EV में कंपनी की ओर से 38 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्‍ट चार्जर के जरिए इसे 55 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। विंडसर ईवी में परमानेंट सिंकोरियस मोटर दी गई है जिससे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे ARAI के मुताबिक 332 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।