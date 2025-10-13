Language
    Mercedes G450d हुई भारत में लॉन्‍च, बिक्री के लिए उपलब्‍ध होंगी सिर्फ 50 यूनिट्स, क्‍या है खासियत और कितनी है कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    मर्सिडीज बेंज की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही नई एसयूवी के तौर पर Mercedes G 450d को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में किस तरह की खासियत दी गई हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। आइए जानते हैं।

    MerceG 450d को भारत में लॉन्‍च किया गया

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सामान्‍य कारों के साथ ही लग्‍जरी एसयूवी की भी बड़ी मांग रहती है। मर्सिडीज बेंज की ओर से हाल में ही Mercedes G 450d को लॉन्‍च किया गया है। इस कार की सिर्फ 50 यूनिट्स को ही पहले बैच में ऑफर किया गया है। इनमें किस तरह की खासियत दी गई है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुई मर्सिडीज की नई एसयूवी

    मर्सिडीज बेंज की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही नई एसयूवी के तौर पर Mercedes G450d को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी की सिर्फ 50 यूनिट्स को ही बाजार में ऑफर किया जाएगा।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी को पेट्रोल, डीजल और इलेक्‍ट्रिक तीनों तकनीक के साथ बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया गया है। इस एसयूवी में एमबीयूएक्‍स एनटीजी 7, ड्यूल टोन नापा लेदर, बर्मेस्‍टर थ्रीडी सराउंड साउंड डॉल्‍बी एटमॉस, एंबिएंट लाइट्स, ADAS, ऑफ रोड क्षमता, 241 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इसमें नया छह सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जिससे इसे 270 किलोवाट पावर के साथ 750 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस एसयूवी को 5.8 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड से चलाया जा सकता है। इसकी टॉप स्‍पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    मर्सिडीज बेंज इंडिया के सीईओ संतोष अय्यर ने कहा कि नई G 450d, भारत में पहली बार ऑटोमोटिव उद्योग में सबसे लंबे समय से चली आ रही G-क्लास को डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। G 450d में मर्सिडीज-बेंज का शक्तिशाली और कुशल डीजल इंजन लगा है, जो प्रदर्शन और दक्षता का अनूठा संगम है। यह G-क्लास में डीजल पावरट्रेन की ग्राहकों की निरंतर मांग को दर्शाता है। G 450d यह सुनिश्चित करती है कि मर्सिडीज-बेंज के पास अब भारत में हर ग्राहक की ज़रूरत के लिए एक 'G-क्लास' उपलब्ध है, जो इस प्रतिष्ठित SUV की व्यावहारिकता के साथ-साथ इसकी वांछनीयता और लोकप्रियता को और बढ़ाता है।

    कितनी है कीमत

    मर्सिडीज की नई एसयूवी को भारतीय बाजार में 2.90 करोड़ रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके साथ ही इसमें कस्‍टमाइज करने का विकल्‍प भी दिया गया है।