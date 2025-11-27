Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:03 AM (IST)

    महिंद्रा ने भारत में अपनी पहली सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी, महिंद्रा XUV 9S को लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी बेहतरीन डिजाइन और कई आधुनिक फीचर्स से लैस है। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी भारतीय बाजार में एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगी। इसकी कीमत और रेंज भी आकर्षक है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से देश की पहली सात सीटों वाली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च कर दिया है। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितनी दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुई Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा की ओर से देश की पहली इलेक्‍ट्रिक सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसे बेहतरीन डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्‍च किया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग के लिए कई मोड्स, बूस्‍ट मोड, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशल टर्न इंडीकेटर, लेदर रैप इंटररियर, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्लश डोर हैंडल, ड्यूल जोन ऑटो एसी, की-लैस एंट्री, विंडशील्‍ड के लिए ऑटो डिफॉगर, ट्रिपल स्‍क्रीन, 16 स्‍पीकर, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, एनएफसी कार्ड, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, कनेक्‍टिड फीचर्स, अमेजन एलेक्‍सा, सात एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्‍क ब्रेक, ड्राइवर ड्रॉजिनेस सिस्‍टम, टीपीएमएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    कितनी दमदार बैटरी और मोटर

    महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी में बैटरी के दो विकल्‍प दिए गए हैं। जिसमें 59 kWh और 79 kWh की क्षमता की बैटरी दी गई है। फास्‍ट चार्जर से एसयूवी को 20 मिनट में 20 से 80 फीसदी चार्ज किया जा सकता है। इसकी मोटर से इसे 180 किलोवाट की पावर मिलती है। साथ ही रीजनरेटिव तकनीक को भी दिया गया है।

    कितनी है कीमत

    महिंद्रा की XEV 9S को भारतीय बाजार में 19.95 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 29.45 लाख रुपये है।

    कब शुरू होगी डिलीवरी

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी 14 जनवरी 2026 से बुकिंग को शुरू किया जाएगा। इसके बाद एसयूवी की डिलीवरी को 23 जनवरी 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। 