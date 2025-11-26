Mahindra BE6 का Formula E एडिशन भारत में लॉन्च हुआ, क्या है खासियत और कितनी है कीमत
महिंद्रा ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी, Mahindra BE6 का Formula E एडिशन लॉन्च किया है। इस एडिशन में कई खास फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी कुछ ग्राहकों को अगस्त 2026 में लंदन फॉर्मूला ई देखने का मौका दे रही है। इस एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 23.69 लाख रुपये है। यह एडिशन Mahindra BE6 को और भी आकर्षक बनाता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Mahindra BE 6 की बिक्री भी की जाती है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी के खास एडिशन Formula E को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इस एडिशन को लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च हुआ नया एडिशन
महिंद्रा की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर BE6 को ऑफर किया जाता है। निर्माता ने इस एसयूवी के नए एडिशन के तौर पर Formula E को लॉन्च कर दिया है। जिसमें कई खासियतों को दिया गया है।
क्या है खासियत
निर्माता की ओर से इस एसयूवी में नए सिग्नेचर फ्रंट बंपर, प्रोजेक्टर हेडलाइट, ग्लास बैजल और ऑरेंज एक्सेंट फिनिश, 20 इंच अलॉय व्हील्स, ऑरेंज ब्रेक कैलिपर, रूफ स्पॉयलर, महिंद्रा फॉर्मूला ई बैजिंग, फिक्स ग्लास रूफ, FIA की बैजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्टार्ट/स्टॉप बटन, फॉर्मूला ई से प्रेरित इंजन साउंड जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।
कितनी दमदार मोटर और बैटरी
महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी के लिमिटेड एडिशन में जो मोटर दी गई है उससे इसे 6.7 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी जा सकती है। इसकी टॉप स्पीड 202 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसकी मोटर से इसे 210 किलोवाट की पावर मिलेगी। इसमें 79 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाएगा। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी।
लोगों को मिलेगा खास ऑफर
निर्माता की ओर से एसयूवी खरीदने वाले कुछ लोगों को खास ऑफर भी दिया गया है। जिसके मुताबिक तीन विजेताओं को अगस्त 2026 में होने वाले लंदन फॉर्मूला ई को देखने का मौका दिया जाएगा। साथ ही ग्लास रूफ पर कस्टमाइज्ड डिकेल और महिंद्रा की फॉर्मूला ई टीम से मुलाकात का मौका भी मिलेगा।
कितनी है कीमत
महिंद्रा की ओर से Mahindra BE6 के Formula E एडिशन को भारत में 23.69 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इस कीमत पर इसके FE2 वेरिएंट को ऑफर किया गया है। FE3 वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपये रखी गई है।
कब से शुरू होगी डिलीवरी
निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी के लिए बुकिंग को औपचारिक तौर पर 14 जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। वहीं इसकी डिलीवरी को भी 14 फरवरी 2026 से शुरू कर दिया जाएगा।
