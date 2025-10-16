Language
    Kia Carens Clavis EV के दो नए वेरिएंट्स हुए भारत में लॉन्‍च, कितनी है कीमत और कैसे हैं फीचर्स

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    भारतीय बाजार में किआ मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Kia Carens Clavis EV के दो नए वेरिएंट्स को लॉन्‍च किया गया है। इन वेरिएंट्स में किस तरह की खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इनको लॉन्‍च किया गया है। आइए जानते हैं।

    Kia Carens Clavis EV के दो नए वेरिएंट्स हुए लॉन्‍च।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में जिस तरह से इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। उसे देखते हुए निर्माताओं की ओर से नए वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। किआ मोटर्स की ओर से हाल में ही अपनी इलेक्‍ट्रिक एमपीवी Kia Carens Clavis EV के दो नए वेरिएंट्स को बाजार में लॉन्‍च किया है। इन वेरिएंट्स में किस तरह की खासियत दी गई हैं। इनको किस कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुए नए वेरिएंट्स

    किआ की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Kia Carens Clavis EV के दो नए वेरिएंट्स को भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इन दोनों ही वेरिएंट्स के लॉन्‍च के बाद अब इस एमपीवी के कुल छह वेरिएंट्स बिक्री के लिए उपलब्‍ध हो गए हैं।

    किन वेरिएंट्स को लॉन्‍च किया

    किआ की ओर से कैरेंस क्‍लाविस ईवी के एचटीएक्स ई और एचटीएक्स ई [ईआर] वेरिएंट्स को लॉन्‍च किया गया है। जिनमें से एक शॉर्ट रेंज और दूसरे को लॉन्‍ग रेंज के साथ ऑफर किया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें 12.3-इंच स्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, HVAC और मीडिया कंट्रोल के लिए एक स्विच करने योग्य टच-सेंसिटिव पैनल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर की सीट, दूसरी-पंक्ति की सीटों के लिए वन-टच इलेक्ट्रिक टम्बल और बॉस-मोड फीचर दिया गया है। इसके अलावा, 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, रिट्रेक्टेबल कप होल्डर, स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

    कितनी है रेंज

    Kia Carens Clavis EV को दो बैटरी पैक के विकल्‍प 42 kWh और 51.4kWh के साथ लाया गया है। निर्माता के मुताबिक 42kWh बैटरी पैक के साथ इसे 404 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है और 51.4kWh बैटरी पैक से इसे 490 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिलेगी। इसमें फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 171hp की पावर और 255 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क देती है। इसमें लगी मोटर से इसे 8.4 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता है। इसमें चार-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और स्टीयरिंग कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर भी दिया गया है। यह 100kW DC चार्जर से केवल 39 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    नए वेरिएंट्स के लॉन्‍च के बाद किआ इंडिया में सेल्‍स और मार्केटिंग के सीनियर वीपी और नेशनल हेड अतुल सूद ने कहा कि त्योहारों के मौसम का स्वागत करते हुए, हम विस्तारित कैरेंस क्लैविस ईवी लाइनअप के साथ अपने ग्राहकों के लिए और अधिक उत्साह और विकल्प जोड़ने के लिए उत्साहित हैं। हमारी पहली भारत-निर्मित ईवी को बाजार में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, और सकारात्मक प्रतिक्रिया, साथ ही मूल्यवान ग्राहक प्रतिक्रिया ने हमें नए HTX E ट्रिम्स पेश करने के लिए प्रेरित किया है। ये अतिरिक्त सुविधाएँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और अधिक सुलभ, आरामदायक और उत्सवपूर्ण बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं—क्योंकि हर यात्रा विशेष महसूस करने की हकदार है।  

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से जिन दो नए वेरिएंट्स को लॉन्‍च किया गया है। उनकी एक्‍स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये और 21.99 लाख रुपये है।

    किनसे है मुकाबला

    किआ की इस इलेक्‍ट्रिक एमपीवी को बजट सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में किसी भी अन्‍य निर्माता की ओर से कोई गाड़ी को ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन कीमत के मामले में इसे MG Windsor EV, Hyundai Creta Electric, Tata Curvv, Mahindra BE6 जैसी इलेक्‍ट्रिक कारों से चुनौती मिलेगी।