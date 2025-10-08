Jeep Compass भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। निर्माताओं की ओर से समय समय पर इनके कई एडिशन ऑफर किए जाते हैं। वाहन निर्माता जीप की ओर से भी हाल में ही Jeep Compass का नया ट्रैक एडिशन लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में जीप की ओर से कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Jeep Compass का Track Edition को लॉन्‍च किया गया है। नए एडिशन में किस तरह की खासियत दी गई हैं। इसे किस कीमत पर भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ नया एडिशन जीप की ओर से कम्‍पास एसयूवी को भारत में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से आठ अक्‍टूबर को इस एसयूवी के ट्रैक एडिशन को लॉन्‍च किया गया है। इस एडिशन को सीमित संख्‍या में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाएगा।

क्‍या है खासियत जीप की ओर से कम्‍पास एसयूवी के ट्रैक एडिशन को कई तरह की खासियत के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसके एक्‍सटीरियर में खास डेकल्‍स और केबिन में कई अपग्रेड को दिया गया है। इनके साथ ही इस एसयूवी में 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, पैनोरमिक सनरूफ, एबीएस, ईबीडी, हिल स्‍टार्ट असिस्‍ट, रेन ब्रेक असिस्‍ट जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

अधिकारियों ने कही यह बात स्‍टेंलेंटिस इंडिया के डायरेक्‍टर कुमार प्रियेश ने कहा कि कम्पास ट्रैक एडिशन के साथ, हम अपने ग्राहकों को एक और भी बेहतर एसयूवी अनुभव प्रदान कर रहे हैं जो उनकी विशिष्टता को दर्शाता है। हर विवरण को विशिष्टता का एहसास दिलाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, साथ ही जीप की क्षमता, प्रदर्शन और रोमांच के डीएनए में निहित है।

कितना दमदार इंजन जीप की ओर से कम्‍पास के ट्रैक एडिशन में दो लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। जिससे इसे 170 हॉर्स पावर के साथ 350 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ छह स्‍पीड मैुनअल और नौ स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्‍प मिलता है। निर्माता की ओर से इसे 2WD और फोर व्‍हील ड्राइव के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है।