Ducati Panigale V4 R भारत में लॉन्च, MotoGP बाइक जैसे है फीचर्स, किमत इतनी की खरीद लेंगे दो Fortuner Legender

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Ducati ने भारत में अपनी अब तक की सबसे एक्सक्लूसिव और ट्रैक-फोकस्ड सुपरबाइक Ducati Panigale V4 R को लॉन्च कर दिया है। Ducati इसे अपनी रेसिंग टेक्नोलॉजी का प्यूरेस्ट एक्सप्रेसन कहती है, और वजहें भी पूरी तरह ठोस हैं। भारत के लिए पहली 2025 Panigale V4 R की डिलीवरी 1 जनवरी 2026 को डुकाटी चेन्नई द्वारा की गई, जबकि देशभर में इसकी बुकिंग सभी Ducati डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी है।

ट्रैक से सड़क तक स्पेशल Panigale V4 R कोई आम सुपरबाइक नहीं है। यह एक होमोलोगेशन स्पेशल है, जिसे खास तौर पर वर्ड सुपरबाइक चैम्पियनशिप में रेसिंग के लिए तैयार किया गया है। Ducati की R परंपरा 2001 की आइकॉनिक 996R से शुरू हुई थी, और V4 R उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। हर बाइक नंबर्ड सीरीज में आती है, जिसमें मॉडल नेम और सीरियल नंबर क्लिप-ऑन हैंडलबार पर उकेरा गया होता है। यानी यह सिर्फ बाइक नहीं, बल्कि कलेक्टर्स के लिए एक खास मशीन है।