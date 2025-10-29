ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में डुकाटी की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर 2025 Panigale V2 को लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई 2025 Panigale V2 डुकाटी की ओर से भारतीय बाजार में हाल में ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर Duacti 2025 Panigale V2 को लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल को मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से Duacti 2025 Panigale V2 में 890 सीसी की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इस मोटरसाइकिल को 120 हॉर्स पावर के साथ 93.3 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल का वजन भी काफी कम किया गया है और इसका कर्ब वेट सिर्फ 175 किलाग्राम है।

कैसे हैं फीचर्स Duacti 2025 Panigale V2 में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें डुकाटी रेड रंग को दिया गया हैै। साथ ही इसमें मोनोकॉक फ्रेम दिया गया है। जिसके साथ ही इसमें ब्रेम्‍बो ब्रेक, एबीएस, डीटीसी, डीडब्‍ल्‍यूसी, डीक्‍यूएस, ईबीसी, पांच इंच स्‍क्रीन, रेस, स्‍पोर्ट, रोड और वेट राइडिंग मोड, एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल जैसे फीचर्स को दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात डुकाटी इंडिया के प्रबंध निदेशक बिपुल चंद्रा ने कहा कि भारत में सुपरबाइक श्रेणी में मजबूत वृद्धि जारी है और हम बिल्कुल नई 2025 पैनिगेल वी2 को पेश करते हुए उत्साहित हैं। यह मोटरसाइकिल हमारे गतिशील बाजार में प्रदर्शन और सवार की भागीदारी को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जो डुकाटी के प्रसिद्ध रेसिंग डीएनए को मूर्त रूप देती है और साथ ही भारतीय उत्साही लोगों के लिए शीर्ष स्तर के प्रदर्शन को अधिक सुलभ और बेहद आनंददायक बनाती है। यह केवल एक अपडेट नहीं है; यह पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल है, जो शक्ति, चपलता और परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक्स का सही संश्लेषण पेश करती है। हमें विश्वास है कि पैनिगेल वी2 देश भर के सवारों को आकर्षित करेगी और रेसट्रैक या उनकी पसंदीदा घुमावदार सड़क पर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी।