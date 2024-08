MS Dhoni ने किया Citroen Basalt की कीमत का खुलासा, वायरलेस Apple CarPlay और छह एयरबैग से है लैस

इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दिया गया है। इसके साथ ही यह 10.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 16 इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील और रियर एसी वेंट से लैस है। वहीं, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Why settle for the ordinary when you can drive the Unthinkable?

Discover the Power of Citroen Basalt!

Bookings Open.

Introductory price starts at ₹7.99 lakh* #CitroënBasalt #TheUnthinkable #SUVCoupe #CitroënIndia pic.twitter.com/sQz7s2Nqkp