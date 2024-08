Bhavish Aggarwal ने शेयर की Ola Electric Bike की पहली तस्वीर, 15 अगस्त को मारेगी ग्रैंड एंट्री

And then our marketing team did this to such a nice pic! @akhandelwal pic.twitter.com/OcHOfXSx86— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 8, 2024

Bhavish ने शेयर की नई तस्वीर

ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने आगामी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड लेते हुए खुद की एक तस्वीर साझा की है। लॉन्च की तारीख तक इसके वेरिएंट और प्रोडक्शन-रेडी लुक को गुप्त रखने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को छिपाने के लिए इमेज को सावधानी से धुंधला कर दिया गया है।