ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में यात्री वाहनों के साथ ही कमर्शियल वाहन सेगमेंट में भी कई वाहनों को ऑफर किया जाता है। भारत बेंज की ओर से हाल में ही कमर्शियल सेगमेंट में नई बस को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से किस तरह की खासियत के साथ नई बस को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई नई बस Bharat Benz की ओर से बाजार में कमर्शियल सेगमेंट में नई बस को लॉन्‍च किया है। निर्माता की ओर से इस बस में कई बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन को दिया गया है। क्‍या है खासियत भारत बेंज की ओर से इस बस में 380 लीटर की क्षमता के ईंधन टैंक को दिया है, जिससे इसे 1300 से ज्‍यादा किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। बस में 295/80 R22.5 की क्षमता के टायर, 51 यात्रियों की क्षमता के साथ ड्राइवर और को-ड्राइवर की जगह दी गई है। इस BB1924 बस की क्षमता 19.5 टन है।

कितनी है सुरक्षित निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बस मे एंट्री रोल बार, फ्रंट और रियर में न्‍यूमेटिक सस्‍पेंशन, एबीएस, ईबीडी, पांच चरण में इलेक्‍ट्रो मैग्‍नेटिक ब्रेक, ईएससी, क्रूज कंट्रोल, ब्रेक होल्‍ड असिस्‍ट, टीएफटी डिस्‍प्‍ले जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

कितना दमदार इंजन भारत बेंज की ओर से BB1924 बस में ओएम 926 टर्बोचार्ज और इंटरकूलर इंजन दिया गया है। इस इंजन से बस को 241 हॉर्स पावर के साथ 850 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बस में छह स्‍पीड ट्रांसमिशन दिया गया है।