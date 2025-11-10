Audi Q3 और Q5 Signature Line भारत में लॉन्च हुई, मिले बेहतरीन फीचर्स, कितनी है कीमत
ऑडी ने भारत में Q3 और Q5 के सिग्नेचर लाइन एडिशन लॉन्च किए हैं। Q3 की कीमत 52.31 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Q5 की 69.86 लाख रुपये है। इन मॉडलों में नए फीचर्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और कई रंग विकल्प दिए गए हैं। कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन और उन्नत सुविधाएँ प्रदान करना है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सामान्य कारों के साथ लग्जरी कारों की बिक्री भी काफी ज्यादा होती है। इस सेगमेंट में कई कारों को ऑडी की ओर से भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही Audi Q3 और A5 के सिग्नेचर लाइन एडिशन को लॉन्च किया गया है। इनमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। किस कीमत पर इनको लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च हुई नई एसयूवी
ऑडी की ओर से भारत में अपनी मौजूदा एसयूवी के सिग्नेचर लाइन को लॉन्च किया गया है। निर्माता की ओर से Audi Q3, Q3 Sportsback और Audi Q5 को लॉन्च किया है। इनमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है।
कैसे हैं फीचर्स
निर्माता की ओर से गेट पर एलईडी लैंप, खास ऑडी रिम डेकल्स, नई व्हील हब कैप, केबिन में फ्रेगरेंस डिस्पेंसर, मैटल की, स्टेलनेस स्टील पेडी कवर को दिया गया है। इनके साथ ही क्यू 3 सिग्नेचर लाइन और क्यू3 स्पोर्टबैक में पार्क असिस्ट प्लस, 12 वोल्ट आउटलेट और यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। ऑडी क्यू 3 सिग्नेचर लाइन में नए 18 इंच स्पोर्टी अलॉय व्हील्स को दिया है। वहीं क्यू 5 में 19 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इनमें नवरा ब्लू, ग्लशियर वाइट, माइथोस ब्लैक, मैनहट्टन ग्रे और डिस्ट्रिक्ट ग्रीन रंगों के विकल्प भी दिए गए हैं।
अधिकारियों ने कही यह बात
ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि ऑडी क्यू3 और ऑडी क्यू5 भारत में हमारे क्यू पोर्टफोलियो का आधार बने हुए हैं, जो ग्राहकों की पसंद और सेगमेंट परफॉर्मेंस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऑडी क्यू3 और ऑडी क्यू5 सिग्नेचर लाइन के साथ, हम एक परिष्कृत पैकेज में परिष्कृत परफॉर्मेंस और उन्नत फीचर्स प्रदान करना जारी रखते हैं। यह एडिशन इनोवेशन और ग्राहक-केंद्रित डिज़ाइन पर हमारे फोकस को और पुख्ता करता है। सिग्नेचर लाइन के साथ, हम अपने ग्राहकों को ऑडी क्यू3 और ऑडी क्यू5 की और भी खास रेंज खरीदने का मौका दे रहे हैं।
कितनी है कीमत
निर्माता की ओर से ऑडी क्यू3 की एक्स शोरूम कीमत 52.31 लाख रुपये रखी गई है। इसके स्पोर्टबैक वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 53.55 लाख रुपये है। ऑडी क्यू5 की एक्स शोरूम कीमत 69.86 लाख रुपये है।
