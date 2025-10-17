नई Kawasaki Z900 भारत में लॉन्च, नए कलर और हल्के अपडेट के साथ हुई और भी अट्रैक्टिव

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर Kawasaki Z900 का 2026 मॉडल लॉन्च किया है। इस मोटराइसिक को 9.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। यह पिछले मॉडल से 47,000 रुपये ज्यादा महंगी है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2026 Kawasaki Z900 को किन खास फीचर्स के साथ भारत में लेकर आया गया है?

Kawasaki Z900 में क्या नया है? 2026 Z900 को दो नए कलर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है, जो मेटैलिक मैट ग्रैफीन स्टील ग्रे / मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक है। यह कलर सबटिल और प्रीमियम लुक देता है, फ्रेम पर कॉपर-फिनिश इसे और स्टाइलिश बनाता है। हालांकि, फ्रंट फोर्क का ब्लैक फिनिश कुछ को पसंद न आए, गोल्ड फिनिश बेहतर लगता।

इसका दूसरा कलर कैंडी लाइम ग्रीन / मेटैलिक कार्बन ग्रे है, जो कावासाकी का आइकॉनिक कलर है। यह इसे फ्लैशियर और हल्का स्पोर्टी लुक देता है। इन नए रंगों के साथ बाइक को दिवाली के मौसम के लिए परफेक्ट रीफ्रेश मिला है।

स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कीमत ₹9,99,000 (एक्स-शोरूम) इंजन टाइप 999cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर पावर 125 PS टॉर्क 98.6 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड गियरबॉक्स कलर ऑप्शंस मेटैलिक मैट ग्रैफीन स्टील ग्रे / मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक, कैंडी लाइम ग्रीन / मेटैलिक कार्बन ग्रे डिज़ाइन और स्टाइलिंग स्पोर्टी, एग्रेसिव नेकेड डिज़ाइन, अपडेटेड कलर पैलेट, दिवाली स्पेशल रिफ्रेश राइडिंग एड्स 2025 अपडेट में शामिल आवश्यक राइडिंग एड्स चेसिस और फ्रेम इनलाइन-फोर इंजन के लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेम (मूल मॉडल के अनुसार) अन्य फीचर्स क्लासिक Kawasaki लुक, अपडेटेड कलर विकल्प, फ्लैशियर और सबटिल स्टाइलिंग Kawasaki Z900 में क्या नहीं बदला? 2026 Z900 में इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी वही 999cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है, जो 125 PS की पावर और 98.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।