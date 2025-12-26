नई Kawasaki Versys 650 भारत में लॉन्च, नए कलर के साथ दिया गया फ्रेश लुक, कीमत भी बढ़ी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने अपनी मिड-साइड एडवेंचर-टूरर बाइक 2026 Kawasaki Versys 650 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसके डिजाइन और इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसे नए कलर के साथ थोड़ा फ्रेश लुक दिया गया है।

क्या मिला नया? नई Kawasaki Versys 650 को नए कलर मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे / मेटैलिक स्पार्क ब्लैक में लॉन्च किया गया है। इसका डिजाइन और मैकेनिकल्स पहले जैसा ही रखा गया है। 2026 मॉडल में इसके रोड-बायस्ड टूरर को बरकरार रखा गया है।

कैसा है इंजन? Kawasaki Versys 650 में 649cc, ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 67hp की पावर और 61Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन Kawasaki की कई दूसरी बाइक्स में भी इस्तेमाल होता है। इस नए मॉडल को E20 फ्यूल के अनुकूल कर दिया गया है, जो आने वाले समय की फ्यूल नॉर्म्स को ध्यान में रखकर एक जरूरी अपडेट है।