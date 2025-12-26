1,099cc वाली Kawasaki की बाइक भारत में लॉन्च, ट्रैक्शन कंट्रोल, थ्रॉटल सेंसिटिविटी जैसे फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने अपने पूरे लाइन-अप को साल 2026 मॉडल ईयर में अपडेट कर रही है। इसी को लेकर कंपनी ने 2026 Kawasaki Ninja 1100SX को लॉन्च कर दिया है। इसे स्टाइल अपडेट के साथ लाया गया है। इसकी कीमत पहले की तरह 14.42 लाख रुपये रखी गई है। इस बार इसे नया ब्लैक और गोल्ड कलर दिया गया है, जो पुराने समय से चली आ रही ब्लैक-ग्रीन थीम की जगह लेता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काफी पॉवरफुल है इंजन 2026 Ninja 1100SX में वही 1,099cc का चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 136hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को हाई-रेव्स के साथ ही रियल-वर्ल्ड राइडिंग के लिए मजबूत मिड-रेंज परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसी वजह से यह बाइक लंबी दूरी और रोजाना की हाईवे राइडिंग के लिए बेहतर है। यह इंजन अब E20-कम्प्लायंट भी है।

सस्पेंशन, ब्रेकिंग और हार्डवेयर बाइक का एल्युमिनियम फ्रेम पहले जैसा ही है और इसे आगे-पीछे पूरी तरह एडजस्टेबल Showa सस्पेंशन का सपोर्ट मिलता है। ब्रेकिंग के लिए Kawasaki-ब्रांडेड Tokico ब्रेक्स और ड्यूल-चैनल ABS दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार पर भी भरोसेमंद कंट्रोल देते हैं।

राइडिंग मोड्स और टेक्नोलॉजी Ninja 1100SX में राइडर सेफ्टी और कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें चार राइडिंग मोड्स Rain, Road, Sport और Rider मिलते हैं। इन मोड्स के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, थ्रॉटल सेंसिटिविटी और पावर डिलीवरी बदलती रहती है।