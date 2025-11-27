ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सुपरबाइक्‍स की बिक्री की जाती है। जिनमें Ducati भी कई सेगमेंट में अपनी मोटरसाइकिल ऑफर करती है। निर्माता की ओर से हाल में ही Ducati Streetfighter V2 के 2025 वर्जन को लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल में किस तरह की खासियत दी गई हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई नई Ducati डुकाटी की ओर से भारत में 2025 स्‍ट्रीटफाइटर वी2 को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को पैनिगेल वी2 के प्‍लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। जिसमें दो वेरिएंट्स के विकल्‍प दिए गए हैं।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 890 सीसी की क्षमता का नया वी-ट्विन इंजन दिया गया है। जिससे इसे 120 हॉर्स पावर के साथ 93.3 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। खास बात यह है कि यह डुकाटी की ओर से ऑफर किया जाने वाला अब तक का सबसे हल्‍का इंजन है। इस मोटरसाइकिल के पुराने वर्जन में 955 सीसी की क्षमता का इंजन दिया जाता था लेकिन अब नए इंजन का वजन सिर्फ 54.4 किलोग्राम है।

क्‍या है खासियत डुकाटी की ओर से इस मोटरसाइकिल में कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, रेस, स्‍पोर्ट, रोड और वेट राइडिंग मोड, पांच इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, लॉन्‍च कंट्रोल, पिट लिमिटर, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल जैसे फीचर्स को दिया गया है।

कितनी है कीमत निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल को दो वेरिएंट्स के विकल्‍प में लॉन्‍च किया गया है। इसके बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 17.50 लाख रुपये है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये है।