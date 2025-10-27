ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में डुकाटी की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर 2025 Multistrada V2 को लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई 2025 Multistrada V2 डुकाटी की ओर से भारतीय बाजार में हाल में ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर Duacti 2025 Multistrada V2 को लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल को मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है। कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से Duacti 2025 Multistrada V2 में 890 सीसी की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इस मोटरसाइकिल को 115 हॉर्स पावर के साथ 95 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल में 19 लीटर की क्षमता का पेट्रोल टैंक दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स Duacti 2025 Multistrada V2 में निर्माता की ओर से कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें डुकाटी रेड के साथ स्‍टॉर्म ग्रीन रंग को दिया गया हैै।साथ ही इसमें एल्‍यूमिनियम मोनोकॉक फ्रेम दिया गया है। जिसके साथ ही इसमें 17 और 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ब्रेम्‍बो ब्रेक, पिराली टायर, एबीएस, डीटीसी, डीडब्‍ल्‍यूसी, डीक्‍यूएस, ईबीसी, पांच इंच स्‍क्रीन, स्‍पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, एंड्यूरो और वेट राइडिंग मोड, हाई, मिड, लो और ऑफ रोड पावर मोड, एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कमिंग होम फीचर, क्रूज कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात डुकाटी इंडिया के प्रबंध निदेश बिपुल चंद्रा ने कहा कि भारतीय बाजार में मध्यम वजन वाले एडवेंचर टूरर्स की बढ़ती मांग 2025 मल्टीस्ट्राडा V2 और V2 S के लिए मंच तैयार करती है, जो भारत में प्रीमियम मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग को फिर से परिभाषित करते हैं। मल्टीस्ट्राडा V2 भारत में लॉन्च होने वाली पहली डुकाटी बन गई है जिसमें बिल्कुल नया V2 इंजन है जो डुकाटी के सर्वश्रेष्ठ इतालवी शिल्प कौशल का प्रतीक है, जो बेहतर तकनीक प्रदान करता है, और समझदार सवारों के लिए वास्तव में बेजोड़ प्रदर्शन करता है। यह अपने सेगमेंट में एक नया मानदंड बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि मल्टीस्ट्राडा V2 परिवार एक उन्नत राइडिंग अनुभव प्रदान करता रहे जो उन्नत तकनीक, परिष्कृत राइडर एड्स और बेजोड़ शक्ति को सहजता से जोड़ता है, जो अब एडवेंचर के और भी व्यापक स्पेक्ट्रम में है।