क्रिकेटर Yuzuvendra Chahal ने खरीदी शानदार लग्जरी BMW, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को दिया सरप्राइज

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेटर अपने खेल के साथ ही कारों का भी काफी ज्‍यादा शौक रखते हैं। हाल में ही क्रिकेट खिलाड़ी Yuzuvendra Chahal ने नई BMW कार खरीदी है। चहल की Car Collection में BMW की कौन सी गाड़ी शामिल हुई है। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे ऑफर किया जाता है। कितना दमदार इंजन मिलता है। किस कीमत पर कार को ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Yuzuvendra Chahal ने खरीदी नई BMW यजुवेंद्र चहल ने हाल में ही नई BMW कार खरीदी है। यह कार BMW Z4 है जिसे चहल ने अपने माता पिता के साथ खरीदा है। नई कार खरीदने की जानकारी चहल ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को भी दी है।

चहल ने किया पोस्‍ट चहल ने सोशल मीडिया पर कार खरीदने के बाद एक पोस्‍ट किया। जिसमें चहल ने लिखा कि मैं अपनी नई कार उन दो लोगों के साथ घर लाया जिन्होंने मेरे हर सपने को सच किया। अपने माता-पिता को इस पड़ाव को देखते और उसका आनंद लेते देखना ही असली लग्जरी है।

कितना दमदार इंजन चहल ने जिस कार को खरीदा है वह BMW Z4 है। इस कार में निर्माता की ओर से तीन हजार सीसी की क्षमता का इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 340 पीएस की पावर मिलती है। इस इंजन से कार को 4.5 सेकेंड में ही 0 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही निर्माता की ओर से दावा किया जाता है यह कार एक लीटर पेट्रोल में 12.09 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इस कार में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इस कार को कनवर्टिबल रोडस्‍टर के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस कार में 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, लेदर की सीट, फ्रंट में किडनी ग्रिल, एलईडी लाइट्स, रियर स्‍पॉयलर, एलईडी टेल लाइट, एंबिएंट लाइट, हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्‍टम, हेड्स अप डिस्‍प्‍ले, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्‍ट, हिल होल्‍ड असिस्‍ट जैसे कई फीचर्स दिए जाते हैं।