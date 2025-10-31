बिना हेलमेट और टूटी नंबर वाला स्कूटर चला रहे ट्रैफिक पुलिस वालों को युवक पकड़ा, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस आमतौर पर सड़क पर नियमों का पालन न करने वालों को पकड़ने और उनसे जुर्माना वसूलने के लिए तैनात होती है। हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, या अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान करना उनका रोज़ का काम होता है। लेकिन जब वही ट्रैफिक पुलिस खुद नियमों का उल्लंघन करती है, तो यह मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला थाने से सामने आया है, जहां एक युवा शख्स ने ट्रैफिक पुलिस अफसरों को खुद नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ लिया।

क्या हुआ था? यह घटना थाने (पश्चिम), महाराष्ट्र के अम्बिका नगर, वागले एस्टेट की है। एक युवक को ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने के कारण जुर्माना लगाया। लेकिन कुछ ही देर बाद, वही युवक और उसका दोस्त वही पुलिस अफसरों को एक स्कूटर पर बिना हेलमेट के और खराब नंबर प्लेट के साथ चलते हुए देख लेते हैं। इस पर युवक ने तय किया कि वह चुप नहीं रहेगा और अफसरों को नियमों का उल्लंघन करने पर टोकने के लिए खुद आगे बढ़ा।