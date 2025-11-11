Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yokohama ने लॉन्‍च की BluEarth-GT MAX Range टायर रेंज, क्‍या है खासियत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    योकोहामा ने भारत में कारों के लिए 'ब्लूअर्थ जीटी मैक्स टायर्स' की नई रेंज पेश की है। कंपनी का दावा है कि ये टायर 30% अधिक माइलेज देते हैं, साथ ही स्थिरता और आराम भी प्रदान करते हैं। ये टायर केबिन में कम शोर करते हैं और सामान्य टायरों से अधिक समय तक चलते हैं। ये 14 से 19 इंच के आकार में उपलब्ध हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में बड़ी संख्‍या में वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें कारें भी शामिल होती हैं। इनके लिए कई तरह के टायर कई निर्माताओं की ओर से ऑफर किए जाते हैं। हाल में ही योकोहामा की ओर से भी टायर की नई रेंज bluearth gt max tyres को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च हुए टायर

    योकोहामा की ओर से भारत में टायर की नई रेंज के तौर पर bluearth gt max tyres को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से इनको खास तौर पर कारों के लिए ऑफर किया गया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन टायर्स को 30 फीसदी ज्‍यादा माइलेज देने के लिए बनाया गया है। जिसके साथ स्थिरता और आराम भी मिलता है। निर्माता के मुताबिक इन टायर्स के कारण केबिन में कम शोर आता है और सामान्‍य टायर के मुकाबले इनकी उम्र भी ज्‍यादा होती है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    योकोहामा इंडिया के मार्केटिंग प्रमुख गौरव महाजन ने कहा कि भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रीमियमीकरण देखने को मिल रहा है, जो बेहतर सड़क बुनियादी ढाँचे और शहरी व राजमार्ग नेटवर्क, दोनों पर बढ़ी हुई गतिशीलता के कारण संभव हुआ है। आज के वाहन चालक न केवल ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं—वे अपने वाहनों और टायरों से और भी ज़्यादा की माँग कर रहे हैं। वे प्रीमियम सेगमेंट से अपेक्षित आराम और प्रदर्शन चाहते हैं, बल्कि वे टायर की लाइफ़ और स्वामित्व की कुल लागत को लेकर भी व्यावहारिक हैं। ब्लूअर्थ-जीटी मैक्स इसी बदलती ज़रूरत को सटीक रूप से पूरा करता है। हमारी लोकप्रिय ब्लूअर्थ-जीटी सीरीज़ की खूबियों पर आधारित, जीटी मैक्स आराम और शांत प्रदर्शन को बनाए रखते हुए 30% तक अतिरिक्त माइलेज के साथ टिकाऊपन को बढ़ाता है।

    किस साइज में मिलेंगे टायर

    योकोहामा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन टायर्स को 14 से 19 इंच के साइज के विकल्‍प में ऑफर किया गया है। लेकिन इनकी कीमत की जानकारी निर्माता की ओर से नहीं दी गई है। 