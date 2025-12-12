कल लगेगी साल की आखिरी Lok Adalat, इस तरह करेंगे तैयारी तो हो सकता है Challan माफ

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में रोजाना ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियमों का उल्‍लंघन करने वालों का चालान काटा जाता है। जिसमें से कुछ लोग मौके पर चालान भर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का चालान कोर्ट पहुंचता है। इनमें से कई मामलों का निपटारा Lok Adalat में भी किया जाता है। आप भी लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान को माफ करवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो कल आपको यह मौका मिल सकता है। किस तरह की तैयारी के साथ कोर्ट जाने पर पुराने ट्रैफिक चालान को माफ करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैंं।