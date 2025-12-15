Yamaha ने भारत में किन दो मोटरसाइकिलों को बंद कर दिया, किस सेगमेंट में होती थी ऑफर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में Yamaha की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल और स्‍कूटर की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से बाजार में ऑफर की जाने वाली दो मोटरसाइकिल की बिक्री को बंद कर दिया है। निर्माता की ओर से किन मोटरसाइकिल को भारत में बंद किया है। किन कारणों से इन मोटरसाइकिल की बिक्री को बंद किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Yamaha ने हटाई दो मोटरसाइकिल भारत में दो पहिया वाहन निर्माता Yamaha की ओर से कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल और स्‍कूटर की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से बाजार में ऑफर की जाने वाली अपनी दो मोटरसाकिल को बंद कर दिया है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

किन मोटरसाइकिल की बिक्री हुई बंद रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जिन मोटरसाइकिल को हटाया गया है उनमें Yamaha YZF R3 और Yamaha MT 03 शामिल हैं। इन दोनों ही मोटरसाइकिल का स्‍टॉक डीलरशिप पर भी खत्‍म हो गया है। साथ ही इनका आयात भी रोक दिया गया है। निर्माता की ओर से इन दोनों ही मोटरसाइकिल को भारत में सीबीयू के तौर पर ऑफर किया जाता था।

कितनी थी कीमत यामाहा की ओर से YZF R3 की एक्‍स शोरूम कीमत 4.65 लाख रुपये थी और MT03 की एक्‍स शोरूम कीमत 4.60 लाख रुपये थी। अक्‍टूबर 2025 में ही इनकी कीमत में छूट दी गई थी उसके बाद इनकी कीमत 3.39 लाख रुपये और 3.30 लाख रुपये हो गई थी।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इन दोनों मोटरसाइकिल में एक ही इंजन को ऑफर किया जाता था। इनमें 321 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दिया जाता था। जिससे इनको 41.42 बीएचपी की पावर और 29.5 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। इसके साथ ही इन मोटरसाइकिल में छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को भी ऑफर किया जाता था।