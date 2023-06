ये है दुनिया की पहली रंग बदलने वाली कार, पलक झपकते ही ब्लैक से हो जाती है व्हाइट

BMW iX Flow के इंटीरियर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक चलता फिरता सिनेमा घर है। 32 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस 3डी साउंड सिस्टम से लैस इस गाड़ी के अंदर कई एडवांस फैसिलीटी मिलती है। इन सभी फीचर्स देखकर लगता है कि आने वाले समय में गाड़ी के अंदर इतना कुछ मिलने वाला है कि आज के समय सोच पाना भी मुश्किल है। (जागरण फोटो)

यूनिक फीचर्स से लैस है ये लग्जरी कार

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ऑटो सेक्टर इतना तेजी से एडवांस होता जा रहा है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक करना मुश्किल था। एडवांसमेंट के इस दौर में लग्जरी वाहन बनाने वाली कंपनी बीएमडब्ल्यू ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है, जो गाड़ी के रंग को मात्र एक बटन को दबाते बदल देती है। आइए जानते हैं दुनिया की पहली कलर चेंजिंग कार के बारे में। जानिए कैसे कार बदलती है अपना रंग अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बीएमडब्ल्यू आईएक्स फ्लो अपना कलर कैसे बदल लेती है तो आपको बता दें कि यह इलेक्ट्रिक सिग्नल से कंट्रोल होती है, जिसे इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। पलक झपकते चेंज हो जाता है कलर BMW iX Flow में कलर चेंज करने के लिए अधिक कलर ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि, BMW iX Flow जरूरत पड़ने पर ब्लैक और वाइट कलर में बदल जाती है। यूनिक फीचर्स से लैस है ये लग्जरी कार BMW iX Flow के इंटीरियर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक चलता फिरता सिनेमा घर है। 32 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस 3डी साउंड सिस्टम से लैस इस गाड़ी के अंदर कई एडवांस फैसिलीटी मिलती है। इसके रियर पैसेंजर के लिए इसमें 32 इंच की सिनेमा स्क्रीन दी गई है, जो कि बेहतरीन साउंड सिस्टम से लैस है और पैसेंजर को लगता है कि वह किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं। इन सभी फीचर्स देखकर लगता है कि आने वाले समय में गाड़ी के अंदर इतना कुछ मिलने वाला है कि आज के समय सोच पाना भी मुश्किल है।

Edited By: Atul Yadav