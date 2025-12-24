Huawei लाएगी दुनिया की पहली हेलमेट एयरबैग वाली कार, कैसे करेगा काम और क्यों है खास?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लगातार नए-नए तकनीक ला रही है। इसी कड़ी में Huawei से जुड़ा ब्रांड Luxeed एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है, जिसे अभी तक किसी भी वाहन में देखने के लिए नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Luxeed V9 इलेक्ट्रिक MPV के सीट में इंटीग्रेटेड हेलमेट एयरबैग दिया जाएगा। यह MPV साल 2026 की पहली छमाही में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इस सेफ्टी तकनीक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि यह तकनीक किस तरह से काम करेगी?

हेलमेट एयरबैग कैसे करेगा काम? Luxeed V9 का सबसे अनोखा फीचर इसका हेलमेट एयरबैग सिस्टम है, जो सीधे सीट में इंटीग्रेट होगा। टक्कर की स्थिति में सीट अपने आप पीछे की ओर खिसककर सुरक्षित पोजिशन में आ जाएगी। इसके साथ ही साइड एयरबैग और हेलमेट एयरबैग एक साथ डिप्लॉय होंगे। यह एयरबैग यात्री के सिर को चारों ओर से कवर करेगा। इसमें एक छोटा एक्सटेंशन भी होगा, जो चेहरे के निचले हिस्से और गर्दन को सुरक्षा देगा। इसका मकसद सिर और गर्दन पर लगने वाले गंभीर झटकों को कम करना है, जो आमतौर पर एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जोखिम वाले हिस्से होते हैं।

(फोटो क्रेडिट- Yanfeng) किसने बनाई ये तकनीक इस हेलमेट एयरबैग टेक्नोलॉजी को सबसे पहले Yanfeng ऑटोमोटिव इंटीरियर्स ने 2023 में पेश किया था। Yanfeng दुनिया की बड़ी ऑटो इंटीरियर कंपनियों में से एक है, जो Volkswagen, BMW, Toyota, General Motors, BYD और Geely जैसी कंपनियों के साथ काम करती है। Yanfeng द्वारा विकसित यह सीट आर्किटेक्चर बड़ी एंगल तक रीक्लाइन हो सकता है। सीट रोटेशन सपोर्ट करता है। आगे-पीछे ज्यादा स्लाइडिंग की सुविधा देता है। ये सभी फीचर्स खासतौर पर प्रीमियम MPV के केबिन कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। Luxeed V9 की सीटों में प्री-कैश रैपिड रिटर्न सिस्टम मिलेगा। यह सिस्टम ADAS डेटा के आधार पर टक्कर से पहले सीट को सीधी पोजिशन में ले आता है। इंटीग्रेटेड सीट बेल्ट और पहले से इंस्टॉल एयरबैग जल्दी डिप्लॉय होते हैं। इससे शरीर की आगे की मूवमेंट सीमित होती है और लोअर बैक पर लोड कम पड़ता है। Luxeed क्या है और V9 क्यों खास है? Luxeed, Huawei और Chery का जॉइंट वेंचर है, जिसे 2023 में हार्मनी इंटेलिजेंट मोबिलिटी एलायंस (HIMA) के तहत लॉन्च किया गया था। फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में S7 सेडान और R7 कूप SUV शामिल हैं। अब Luxeed V9 को कंपनी अपने टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप MPV के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है।