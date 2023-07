क्या होता है Electric tailgate? जानिए गाड़ियों में कैसे करती है काम

इलेक्ट्रिक टेलगेट प्रीमियम गाड़ियों की पहचान है। अगर आप पावर्ड टेलगेट से लैस वाहन खरीदते हैं तो भरे बाजार में जब आप पीछे के बूट स्पेस के लिए जब टेलगेट खोलेंगे तो लोगों की निगाहें आप पर हटेंगी ही नहीं। वैसे तो ये फीचर्स बहुत सी गाड़ियों में आता है लेकिन मारुति इनविक्टो कंपनी की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें ये फीचर देखने को मिलता है। (जागरण फोटो)

What is Electric tailgate? Maruti use this Feature First time in Invicto

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। एक समय था जब इलेक्ट्रिक टेलगेट सिर्फ प्रिमियम गाड़ियों में ही आते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है इस समय किफायती कीमत में आने वाली गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक टेलगेट या फिर पावर्ड टेलगेट आता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक टेलगेट होता क्या है तो ये खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आइये विस्तार से जानते हैं। Electric tailgate क्या है? गाड़ी का वो टेलगेट जिस खोलने के लिए बस एक बटन दबाने की जरूरत होती है और वो ऑटोमैटिक खुल जाता है उसे इलेक्ट्रिक टेलगेट कहती हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक टेलगेट में बैटरी के जरिए पावर सप्लाई की जाती है, जिसके फोर्स से टेलगेट एक बटन पर ऑन और ऑफ हो जाती है। Electric tailgate के फायदे? इलेक्ट्रिक टेलगेट प्रीमियम गाड़ियों की पहचान है। अगर आप पावर्ड टेलगेट से लैस वाहन खरीदते हैं तो भरे बाजार में जब आप पीछे के बूट स्पेस के लिए जब टेलगेट खोलेंगे तो लोगों की निगाहें आप पर हटेंगी ही नहीं। वैसे तो ये फीचर्स बहुत सी गाड़ियों में आता है, लेकिन मारुति इनविक्टो कंपनी की पहली ऐसी गाड़ी है, जिसमें ये फीचर देखने को मिलता है। लग्जरी गाड़ियों में होता है ये स्टैंडर्ड फीचर आप कोई भी लग्जरी कार खरीदने जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट वाला ऑप्शन हर किसी गाड़ी में देखने को मिलेगा। यहां तक पीछे का बूट खोलने के लिए कंपनी इस समय अन्य कई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिसमें पैर से वेव करने पर पीछे का टेलगेट खुल जाता है। वर्तमान में फीचर लोडेड गाड़ियों को देखते हुए मारुति ने भी इस फीचर को अपना लिया है और मारुति सुजुकी एलिवेट से इसकी शुरुआत कर रही है।

Edited By: Atul Yadav