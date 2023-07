Volvo XC40 Recharge का अपने सेगमेंट में दबदबा, बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार

Volvo Car India ने आज घोषणा करते हुए कहा कि XC40 Recharge ने 2023 की पहली छमाही में Luxury EV सेगमेंट में 25 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। ब्रांड की पुष्टि के अनुसार नवंबर 2022 में डिलीवरी शुरू होने के बाद से अब तक इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की लगभग 365 यूनिट्स डिलीवर हो चुकी हैं। आइए पूरी खबर जान लेते हैं।

Volvo XC40 Recharge captures 25 percent luxury EV market share in H1 2023

