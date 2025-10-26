Volvo EX60 की मिली पहली झलक, कब होगी पेश, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के साथ ही दुनियाभर में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में ईवी को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। वाहन निर्माता वोल्‍वो की ओर से भी इस सेगमेंट में नई एसयूवी को पेश करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से कब तक Volvo EX 60 को पेश किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश होगी Volvo EX 60 वोल्‍वो की ओर से नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर जल्‍द ही Volvo EX 60 को पेश करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर इस एसयूवी के पेश करने की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी में एसयूवी की झलक के साथ तारीख की जानकारी भी दी गई है।

कब होगी पेश निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को ग्‍लोबल स्‍तर पर 21 जनवरी 2026 को पेश किया जाएगा। यह मौजूदा XC60 के इलेक्‍ट्रिक वर्जन के तौर पर आएगी। लेकिन कब तक इसे लॉन्‍च किया जाएगा, किस तरह के फीचर्स और रेंज को दिया जा सकता है। इसकी जानकारी तभी दी जाएगी।

कहां होगी तैयार जानकारी के मुताबिक वोल्‍वो अपनी इस नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को टॉर्सलैंड के प्‍लांट में ही तैयार करेगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे भारत में भी बनाया जा सकता है। जिससे इस एसयूवी की कीमत को काफी आकर्षक रखा जा सकेगा और इससे निर्माता को देश में अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद भी मिलेगी।

क्‍या आएगी भारत? निर्माता की ओर से अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरते हुए बाजारों में टॉप पर है ऐसे में वोल्‍वो की ओर से इस कार को भी भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है।