ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में फॉक्‍सवैगन की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में Volkswagen Virtus को ऑफर किया जाता है। अक्‍टूबर 2025 के दौरान इस कार को बड़ी संख्‍या में लोगों ने खरीदा है। जिसके बाद इस कार ने बिक्री का नया कीर्तिमान बनाया है। इस कार में कैसे फीचर्स मिलते हैं। कितना दमदार इंजन मिलता है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

बनाया बिक्री का रिकॉर्ड फॉक्‍सवैगन की ओर से वर्टुस को मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस कार ने अक्‍टूबर 2025 के दौरान बिक्री का नया कीर्तिमान बनाया है। जानकारी के मुताबिक इस कार की बीते महीने के दौरान 2453 यूनिट्स की बिक्री की गई है। जो अभी तक की सबसे ज्‍यादा मासिक बिक्री है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इस सेडान कार में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर, शार्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन इंटीरियर, आठ स्‍पीकर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, सनरूफ, 521 लीटर बूट स्‍पेस, वायरलैस चार्जर, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, आठ इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वेंटिलेटिड सीट्स, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, छह एयरबैग, ईएससी, पीडीसी, मल्‍टी कॉलिजन ब्रेक, हिल होल्‍ड कंट्रोल, 40 से ज्‍यादा सेफ्टी फीचर, डिजिटल एसी पैनल, की-लैस एंट्री, कूज कंट्रोल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन फॉक्‍सवैगन की ओर से वर्टुस में 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक लीटर की क्षमता का इंजन भी मिलता है। जिससे इसे 85 किलोवाट पावर और 178 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इस इंजन के साथ कार में मैनुअल और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन का विकल्‍प भी मिलता है।